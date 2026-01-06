- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
223
Transacciones Rentables:
167 (74.88%)
Transacciones Irrentables:
56 (25.11%)
Mejor transacción:
69.88 CAD
Peor transacción:
-218.78 CAD
Beneficio Bruto:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Pérdidas Brutas:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (281.20 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
281.20 CAD (22)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
15.50%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.23
Transacciones Largas:
119 (53.36%)
Transacciones Cortas:
104 (46.64%)
Factor de Beneficio:
1.93
Beneficio Esperado:
3.21 CAD
Beneficio medio:
8.91 CAD
Pérdidas medias:
-13.79 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-55.20 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-218.78 CAD (1)
Crecimiento al mes:
24.21%
Pronóstico anual:
293.79%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.12 CAD
Máxima:
321.52 CAD (21.79%)
Reducción relativa:
De balance:
27.52% (321.52 CAD)
De fondos:
24.73% (263.54 CAD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|AUDCAD
|22
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|615
|AUDCAD
|-61
|EURUSD
|1
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|6.6K
|AUDCAD
|-546
|EURUSD
|106
|USDCAD
|19
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +69.88 CAD
Peor transacción: -219 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +281.20 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -55.20 CAD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.12 × 42
|
Pepperstone-Edge01
|0.18 × 17
|
VantageInternational-Live 3
|0.37 × 49
|
VantageInternational-Live 22
|0.61 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 20
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
Axi-US12-Live
|1.44 × 36
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|3.71 × 14
|
Fyntura-Live
|6.53 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|11.75 × 4
gold only
No hay comentarios