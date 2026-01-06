SeñalesSecciones
Gold Only
Mehdi El Mawla

Gold Only

Mehdi El Mawla
0 comentarios
Fiabilidad
48 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 104%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
223
Transacciones Rentables:
167 (74.88%)
Transacciones Irrentables:
56 (25.11%)
Mejor transacción:
69.88 CAD
Peor transacción:
-218.78 CAD
Beneficio Bruto:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Pérdidas Brutas:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (281.20 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
281.20 CAD (22)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
15.50%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.23
Transacciones Largas:
119 (53.36%)
Transacciones Cortas:
104 (46.64%)
Factor de Beneficio:
1.93
Beneficio Esperado:
3.21 CAD
Beneficio medio:
8.91 CAD
Pérdidas medias:
-13.79 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-55.20 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-218.78 CAD (1)
Crecimiento al mes:
24.21%
Pronóstico anual:
293.79%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.12 CAD
Máxima:
321.52 CAD (21.79%)
Reducción relativa:
De balance:
27.52% (321.52 CAD)
De fondos:
24.73% (263.54 CAD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 199
AUDCAD 22
EURUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 615
AUDCAD -61
EURUSD 1
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 6.6K
AUDCAD -546
EURUSD 106
USDCAD 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +69.88 CAD
Peor transacción: -219 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +281.20 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -55.20 CAD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.12 × 42
Pepperstone-Edge01
0.18 × 17
VantageInternational-Live 3
0.37 × 49
VantageInternational-Live 22
0.61 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 20
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
Axi-US12-Live
1.44 × 36
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live17
3.71 × 14
Fyntura-Live
6.53 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
11.75 × 4
gold only 
No hay comentarios
2026.01.12 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 10.49% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.94% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.01% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
