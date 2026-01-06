信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold Only
Mehdi El Mawla

Gold Only

Mehdi El Mawla
0条评论
可靠性
48
0 / 0 USD
增长自 2025 104%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
223
盈利交易:
167 (74.88%)
亏损交易:
56 (25.11%)
最好交易:
69.88 CAD
最差交易:
-218.78 CAD
毛利:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
毛利亏损:
-772.46 CAD (25 050 pips)
最大连续赢利:
22 (281.20 CAD)
最大连续盈利:
281.20 CAD (22)
夏普比率:
0.20
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
15.50%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.23
长期交易:
119 (53.36%)
短期交易:
104 (46.64%)
利润因子:
1.93
预期回报:
3.21 CAD
平均利润:
8.91 CAD
平均损失:
-13.79 CAD
最大连续失误:
7 (-55.20 CAD)
最大连续亏损:
-218.78 CAD (1)
每月增长:
24.21%
年度预测:
293.79%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
53.12 CAD
最大值:
321.52 CAD (21.79%)
相对跌幅:
结余:
27.52% (321.52 CAD)
净值:
24.73% (263.54 CAD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 199
AUDCAD 22
EURUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 615
AUDCAD -61
EURUSD 1
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 6.6K
AUDCAD -546
EURUSD 106
USDCAD 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +69.88 CAD
最差交易: -219 CAD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +281.20 CAD
最大连续亏损: -55.20 CAD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.12 × 42
Pepperstone-Edge01
0.18 × 17
VantageInternational-Live 3
0.37 × 49
VantageInternational-Live 22
0.61 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 20
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
Axi-US12-Live
1.44 × 36
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live17
3.71 × 14
Fyntura-Live
6.53 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
11.75 × 4
gold only 
没有评论
2026.01.12 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 10.49% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.94% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.01% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
