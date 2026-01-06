- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
223
盈利交易:
167 (74.88%)
亏损交易:
56 (25.11%)
最好交易:
69.88 CAD
最差交易:
-218.78 CAD
毛利:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
毛利亏损:
-772.46 CAD (25 050 pips)
最大连续赢利:
22 (281.20 CAD)
最大连续盈利:
281.20 CAD (22)
夏普比率:
0.20
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
15.50%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.23
长期交易:
119 (53.36%)
短期交易:
104 (46.64%)
利润因子:
1.93
预期回报:
3.21 CAD
平均利润:
8.91 CAD
平均损失:
-13.79 CAD
最大连续失误:
7 (-55.20 CAD)
最大连续亏损:
-218.78 CAD (1)
每月增长:
24.21%
年度预测:
293.79%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
53.12 CAD
最大值:
321.52 CAD (21.79%)
相对跌幅:
结余:
27.52% (321.52 CAD)
净值:
24.73% (263.54 CAD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|AUDCAD
|22
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|615
|AUDCAD
|-61
|EURUSD
|1
|USDCAD
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.6K
|AUDCAD
|-546
|EURUSD
|106
|USDCAD
|19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.88 CAD
最差交易: -219 CAD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +281.20 CAD
最大连续亏损: -55.20 CAD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
|0.12 × 42
Pepperstone-Edge01
|0.18 × 17
VantageInternational-Live 3
|0.37 × 49
VantageInternational-Live 22
|0.61 × 18
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 20
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
Axi-US12-Live
|1.44 × 36
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
RoboForex-ECN
|1.82 × 17
ICMarketsSC-Live17
|3.71 × 14
Fyntura-Live
|6.53 × 76
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
OctaFX-Real3
|11.75 × 4
gold only
没有评论