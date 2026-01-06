- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
167 (74.88%)
Loss Trade:
56 (25.11%)
Best Trade:
69.88 CAD
Worst Trade:
-218.78 CAD
Profitto lordo:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Perdita lorda:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (281.20 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
281.20 CAD (22)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
15.50%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
119 (53.36%)
Short Trade:
104 (46.64%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
3.21 CAD
Profitto medio:
8.91 CAD
Perdita media:
-13.79 CAD
Massime perdite consecutive:
7 (-55.20 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-218.78 CAD (1)
Crescita mensile:
24.21%
Previsione annuale:
293.79%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.12 CAD
Massimale:
321.52 CAD (21.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.52% (321.52 CAD)
Per equità:
24.73% (263.54 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|AUDCAD
|22
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|615
|AUDCAD
|-61
|EURUSD
|1
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.6K
|AUDCAD
|-546
|EURUSD
|106
|USDCAD
|19
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.88 CAD
Worst Trade: -219 CAD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +281.20 CAD
Massima perdita consecutiva: -55.20 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.12 × 42
|
Pepperstone-Edge01
|0.18 × 17
|
VantageInternational-Live 3
|0.37 × 49
|
VantageInternational-Live 22
|0.61 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 20
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
Axi-US12-Live
|1.44 × 36
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|3.71 × 14
|
Fyntura-Live
|6.53 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|11.75 × 4
gold only
