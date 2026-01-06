SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Only
Mehdi El Mawla

Gold Only

Mehdi El Mawla
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 104%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
167 (74.88%)
Loss Trade:
56 (25.11%)
Best Trade:
69.88 CAD
Worst Trade:
-218.78 CAD
Profitto lordo:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Perdita lorda:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (281.20 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
281.20 CAD (22)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
15.50%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
119 (53.36%)
Short Trade:
104 (46.64%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
3.21 CAD
Profitto medio:
8.91 CAD
Perdita media:
-13.79 CAD
Massime perdite consecutive:
7 (-55.20 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-218.78 CAD (1)
Crescita mensile:
24.21%
Previsione annuale:
293.79%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.12 CAD
Massimale:
321.52 CAD (21.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.52% (321.52 CAD)
Per equità:
24.73% (263.54 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 199
AUDCAD 22
EURUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 615
AUDCAD -61
EURUSD 1
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.6K
AUDCAD -546
EURUSD 106
USDCAD 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.88 CAD
Worst Trade: -219 CAD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +281.20 CAD
Massima perdita consecutiva: -55.20 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.12 × 42
Pepperstone-Edge01
0.18 × 17
VantageInternational-Live 3
0.37 × 49
VantageInternational-Live 22
0.61 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 20
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
Axi-US12-Live
1.44 × 36
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live17
3.71 × 14
Fyntura-Live
6.53 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
11.75 × 4
gold only 
Non ci sono recensioni
2026.01.12 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 10.49% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.94% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.01% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
