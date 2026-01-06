시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gold Only
Mehdi El Mawla

Gold Only

Mehdi El Mawla
0 리뷰
안정성
48
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 104%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
223
이익 거래:
167 (74.88%)
손실 거래:
56 (25.11%)
최고의 거래:
69.88 CAD
최악의 거래:
-218.78 CAD
총 수익:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
총 손실:
-772.46 CAD (25 050 pips)
연속 최대 이익:
22 (281.20 CAD)
연속 최대 이익:
281.20 CAD (22)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
15.50%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.23
롱(주식매수):
119 (53.36%)
숏(주식차입매도):
104 (46.64%)
수익 요인:
1.93
기대수익:
3.21 CAD
평균 이익:
8.91 CAD
평균 손실:
-13.79 CAD
연속 최대 손실:
7 (-55.20 CAD)
연속 최대 손실:
-218.78 CAD (1)
월별 성장률:
24.21%
연간 예측:
293.79%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
53.12 CAD
최대한의:
321.52 CAD (21.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.52% (321.52 CAD)
자본금별:
24.73% (263.54 CAD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 199
AUDCAD 22
EURUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 615
AUDCAD -61
EURUSD 1
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 6.6K
AUDCAD -546
EURUSD 106
USDCAD 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +69.88 CAD
최악의 거래: -219 CAD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +281.20 CAD
연속 최대 손실: -55.20 CAD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.12 × 42
Pepperstone-Edge01
0.18 × 17
VantageInternational-Live 3
0.37 × 49
VantageInternational-Live 22
0.61 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 20
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
Axi-US12-Live
1.44 × 36
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live17
3.71 × 14
Fyntura-Live
6.53 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
11.75 × 4
gold only 
리뷰 없음
2026.01.12 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 10.49% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.94% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.01% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오