- 자본
- 축소
트레이드:
223
이익 거래:
167 (74.88%)
손실 거래:
56 (25.11%)
최고의 거래:
69.88 CAD
최악의 거래:
-218.78 CAD
총 수익:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
총 손실:
-772.46 CAD (25 050 pips)
연속 최대 이익:
22 (281.20 CAD)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
15.50%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.23
롱(주식매수):
119 (53.36%)
숏(주식차입매도):
104 (46.64%)
수익 요인:
1.93
기대수익:
3.21 CAD
평균 이익:
8.91 CAD
평균 손실:
-13.79 CAD
연속 최대 손실:
7 (-55.20 CAD)
연속 최대 손실:
-218.78 CAD (1)
월별 성장률:
24.21%
연간 예측:
293.79%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
53.12 CAD
최대한의:
321.52 CAD (21.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.52% (321.52 CAD)
자본금별:
24.73% (263.54 CAD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|AUDCAD
|22
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|615
|AUDCAD
|-61
|EURUSD
|1
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6.6K
|AUDCAD
|-546
|EURUSD
|106
|USDCAD
|19
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.12 × 42
|
Pepperstone-Edge01
|0.18 × 17
|
VantageInternational-Live 3
|0.37 × 49
|
VantageInternational-Live 22
|0.61 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 20
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
Axi-US12-Live
|1.44 × 36
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|3.71 × 14
|
Fyntura-Live
|6.53 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|11.75 × 4
gold only
리뷰 없음