シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Only
Mehdi El Mawla

Gold Only

Mehdi El Mawla
レビュー0件
信頼性
48週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 104%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
223
利益トレード:
167 (74.88%)
損失トレード:
56 (25.11%)
ベストトレード:
69.88 CAD
最悪のトレード:
-218.78 CAD
総利益:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
総損失:
-772.46 CAD (25 050 pips)
最大連続の勝ち:
22 (281.20 CAD)
最大連続利益:
281.20 CAD (22)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
15.50%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.23
長いトレード:
119 (53.36%)
短いトレード:
104 (46.64%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
3.21 CAD
平均利益:
8.91 CAD
平均損失:
-13.79 CAD
最大連続の負け:
7 (-55.20 CAD)
最大連続損失:
-218.78 CAD (1)
月間成長:
24.21%
年間予想:
293.79%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.12 CAD
最大の:
321.52 CAD (21.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.52% (321.52 CAD)
エクイティによる:
24.73% (263.54 CAD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 199
AUDCAD 22
EURUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 615
AUDCAD -61
EURUSD 1
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 6.6K
AUDCAD -546
EURUSD 106
USDCAD 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +69.88 CAD
最悪のトレード: -219 CAD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +281.20 CAD
最大連続損失: -55.20 CAD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.12 × 42
Pepperstone-Edge01
0.18 × 17
VantageInternational-Live 3
0.37 × 49
VantageInternational-Live 22
0.61 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 20
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
Axi-US12-Live
1.44 × 36
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live17
3.71 × 14
Fyntura-Live
6.53 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
11.75 × 4
gold only 
レビューなし
2026.01.12 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 10.49% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.94% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.01% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
