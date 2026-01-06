- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
223
利益トレード:
167 (74.88%)
損失トレード:
56 (25.11%)
ベストトレード:
69.88 CAD
最悪のトレード:
-218.78 CAD
総利益:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
総損失:
-772.46 CAD (25 050 pips)
最大連続の勝ち:
22 (281.20 CAD)
最大連続利益:
281.20 CAD (22)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
15.50%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.23
長いトレード:
119 (53.36%)
短いトレード:
104 (46.64%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
3.21 CAD
平均利益:
8.91 CAD
平均損失:
-13.79 CAD
最大連続の負け:
7 (-55.20 CAD)
最大連続損失:
-218.78 CAD (1)
月間成長:
24.21%
年間予想:
293.79%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.12 CAD
最大の:
321.52 CAD (21.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.52% (321.52 CAD)
エクイティによる:
24.73% (263.54 CAD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|AUDCAD
|22
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|615
|AUDCAD
|-61
|EURUSD
|1
|USDCAD
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.6K
|AUDCAD
|-546
|EURUSD
|106
|USDCAD
|19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +69.88 CAD
最悪のトレード: -219 CAD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +281.20 CAD
最大連続損失: -55.20 CAD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
|0.12 × 42
Pepperstone-Edge01
|0.18 × 17
VantageInternational-Live 3
|0.37 × 49
VantageInternational-Live 22
|0.61 × 18
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 20
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
Axi-US12-Live
|1.44 × 36
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
RoboForex-ECN
|1.82 × 17
ICMarketsSC-Live17
|3.71 × 14
Fyntura-Live
|6.53 × 76
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
OctaFX-Real3
|11.75 × 4
gold only
レビューなし