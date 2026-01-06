SignauxSections
Mehdi El Mawla

Gold Only


0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 104%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
223
Bénéfice trades:
167 (74.88%)
Perte trades:
56 (25.11%)
Meilleure transaction:
69.88 CAD
Pire transaction:
-218.78 CAD
Bénéfice brut:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Perte brute:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (281.20 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
281.20 CAD (22)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
15.50%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.23
Longs trades:
119 (53.36%)
Courts trades:
104 (46.64%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
3.21 CAD
Bénéfice moyen:
8.91 CAD
Perte moyenne:
-13.79 CAD
Pertes consécutives maximales:
7 (-55.20 CAD)
Perte consécutive maximale:
-218.78 CAD (1)
Croissance mensuelle:
24.21%
Prévision annuelle:
293.79%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.12 CAD
Maximal:
321.52 CAD (21.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.52% (321.52 CAD)
Par fonds propres:
24.73% (263.54 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 199
AUDCAD 22
EURUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 615
AUDCAD -61
EURUSD 1
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6.6K
AUDCAD -546
EURUSD 106
USDCAD 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69.88 CAD
Pire transaction: -219 CAD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +281.20 CAD
Perte consécutive maximale: -55.20 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.12 × 42
Pepperstone-Edge01
0.18 × 17
VantageInternational-Live 3
0.37 × 49
VantageInternational-Live 22
0.61 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 20
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
Axi-US12-Live
1.44 × 36
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live17
3.71 × 14
Fyntura-Live
6.53 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
11.75 × 4
gold only 
Aucun avis
2026.01.12 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 10.49% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.94% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.01% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
