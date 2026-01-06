- Прирост
Всего трейдов:
223
Прибыльных трейдов:
167 (74.88%)
Убыточных трейдов:
56 (25.11%)
Лучший трейд:
69.88 CAD
Худший трейд:
-218.78 CAD
Общая прибыль:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Общий убыток:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (281.20 CAD)
Макс. прибыль в серии:
281.20 CAD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
15.50%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.23
Длинных трейдов:
119 (53.36%)
Коротких трейдов:
104 (46.64%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
3.21 CAD
Средняя прибыль:
8.91 CAD
Средний убыток:
-13.79 CAD
Макс. серия проигрышей:
7 (-55.20 CAD)
Макс. убыток в серии:
-218.78 CAD (1)
Прирост в месяц:
24.21%
Годовой прогноз:
293.79%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.12 CAD
Максимальная:
321.52 CAD (21.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.52% (321.52 CAD)
По эквити:
24.73% (263.54 CAD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|AUDCAD
|22
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|615
|AUDCAD
|-61
|EURUSD
|1
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.6K
|AUDCAD
|-546
|EURUSD
|106
|USDCAD
|19
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Лучший трейд: +69.88 CAD
Худший трейд: -219 CAD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +281.20 CAD
Макс. убыток в серии: -55.20 CAD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.12 × 42
|
Pepperstone-Edge01
|0.18 × 17
|
VantageInternational-Live 3
|0.37 × 49
|
VantageInternational-Live 22
|0.61 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 20
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
Axi-US12-Live
|1.44 × 36
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|3.71 × 14
|
Fyntura-Live
|6.53 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|11.75 × 4
