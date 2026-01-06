СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Only
Mehdi El Mawla

Gold Only

0 отзывов
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 104%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
223
Прибыльных трейдов:
167 (74.88%)
Убыточных трейдов:
56 (25.11%)
Лучший трейд:
69.88 CAD
Худший трейд:
-218.78 CAD
Общая прибыль:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Общий убыток:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (281.20 CAD)
Макс. прибыль в серии:
281.20 CAD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
15.50%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.23
Длинных трейдов:
119 (53.36%)
Коротких трейдов:
104 (46.64%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
3.21 CAD
Средняя прибыль:
8.91 CAD
Средний убыток:
-13.79 CAD
Макс. серия проигрышей:
7 (-55.20 CAD)
Макс. убыток в серии:
-218.78 CAD (1)
Прирост в месяц:
24.21%
Годовой прогноз:
293.79%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.12 CAD
Максимальная:
321.52 CAD (21.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.52% (321.52 CAD)
По эквити:
24.73% (263.54 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 199
AUDCAD 22
EURUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 615
AUDCAD -61
EURUSD 1
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.6K
AUDCAD -546
EURUSD 106
USDCAD 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.88 CAD
Худший трейд: -219 CAD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +281.20 CAD
Макс. убыток в серии: -55.20 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.12 × 42
Pepperstone-Edge01
0.18 × 17
VantageInternational-Live 3
0.37 × 49
VantageInternational-Live 22
0.61 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 20
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
Axi-US12-Live
1.44 × 36
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live17
3.71 × 14
Fyntura-Live
6.53 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
11.75 × 4
gold only 
Нет отзывов
2026.01.12 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 10.49% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.94% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.01% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
