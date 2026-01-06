- Crescimento
Negociações:
223
Negociações com lucro:
167 (74.88%)
Negociações com perda:
56 (25.11%)
Melhor negociação:
69.88 CAD
Pior negociação:
-218.78 CAD
Lucro bruto:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Perda bruta:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (281.20 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
281.20 CAD (22)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
15.50%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.23
Negociações longas:
119 (53.36%)
Negociações curtas:
104 (46.64%)
Fator de lucro:
1.93
Valor esperado:
3.21 CAD
Lucro médio:
8.91 CAD
Perda média:
-13.79 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-55.20 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-218.78 CAD (1)
Crescimento mensal:
24.21%
Previsão anual:
293.79%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.12 CAD
Máximo:
321.52 CAD (21.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.52% (321.52 CAD)
Pelo Capital Líquido:
24.73% (263.54 CAD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|AUDCAD
|22
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|615
|AUDCAD
|-61
|EURUSD
|1
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.6K
|AUDCAD
|-546
|EURUSD
|106
|USDCAD
|19
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.12 × 42
|
Pepperstone-Edge01
|0.18 × 17
|
VantageInternational-Live 3
|0.37 × 49
|
VantageInternational-Live 22
|0.61 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 20
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
Axi-US12-Live
|1.44 × 36
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|3.71 × 14
|
Fyntura-Live
|6.53 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|11.75 × 4
gold only
Sem comentários