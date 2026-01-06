SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Only
Mehdi El Mawla

Gold Only

Mehdi El Mawla
0 comentários
Confiabilidade
48 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 104%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
223
Negociações com lucro:
167 (74.88%)
Negociações com perda:
56 (25.11%)
Melhor negociação:
69.88 CAD
Pior negociação:
-218.78 CAD
Lucro bruto:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Perda bruta:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (281.20 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
281.20 CAD (22)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
15.50%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.23
Negociações longas:
119 (53.36%)
Negociações curtas:
104 (46.64%)
Fator de lucro:
1.93
Valor esperado:
3.21 CAD
Lucro médio:
8.91 CAD
Perda média:
-13.79 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-55.20 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-218.78 CAD (1)
Crescimento mensal:
24.21%
Previsão anual:
293.79%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.12 CAD
Máximo:
321.52 CAD (21.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.52% (321.52 CAD)
Pelo Capital Líquido:
24.73% (263.54 CAD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 199
AUDCAD 22
EURUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 615
AUDCAD -61
EURUSD 1
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 6.6K
AUDCAD -546
EURUSD 106
USDCAD 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +69.88 CAD
Pior negociação: -219 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +281.20 CAD
Máxima perda consecutiva: -55.20 CAD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.12 × 42
Pepperstone-Edge01
0.18 × 17
VantageInternational-Live 3
0.37 × 49
VantageInternational-Live 22
0.61 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 20
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
Axi-US12-Live
1.44 × 36
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live17
3.71 × 14
Fyntura-Live
6.53 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
11.75 × 4
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
gold only 
Sem comentários
2026.01.12 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 10.49% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.94% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.01% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar