- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
223
Gewinntrades:
167 (74.88%)
Verlusttrades:
56 (25.11%)
Bester Trade:
69.88 CAD
Schlechtester Trade:
-218.78 CAD
Bruttoprofit:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Bruttoverlust:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (281.20 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
281.20 CAD (22)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
15.50%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.23
Long-Positionen:
119 (53.36%)
Short-Positionen:
104 (46.64%)
Profit-Faktor:
1.93
Mathematische Gewinnerwartung:
3.21 CAD
Durchschnittlicher Profit:
8.91 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.79 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-55.20 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-218.78 CAD (1)
Wachstum pro Monat :
24.21%
Jahresprognose:
293.79%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
53.12 CAD
Maximaler:
321.52 CAD (21.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.52% (321.52 CAD)
Kapital:
24.73% (263.54 CAD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|AUDCAD
|22
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|615
|AUDCAD
|-61
|EURUSD
|1
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|6.6K
|AUDCAD
|-546
|EURUSD
|106
|USDCAD
|19
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +69.88 CAD
Schlechtester Trade: -219 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +281.20 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -55.20 CAD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.12 × 42
|
Pepperstone-Edge01
|0.18 × 17
|
VantageInternational-Live 3
|0.37 × 49
|
VantageInternational-Live 22
|0.61 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 20
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
Axi-US12-Live
|1.44 × 36
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|3.71 × 14
|
Fyntura-Live
|6.53 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|11.75 × 4
gold only
Keine Bewertungen