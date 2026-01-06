SignaleKategorien
Mehdi El Mawla

Gold Only

Mehdi El Mawla
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
48 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 104%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
223
Gewinntrades:
167 (74.88%)
Verlusttrades:
56 (25.11%)
Bester Trade:
69.88 CAD
Schlechtester Trade:
-218.78 CAD
Bruttoprofit:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Bruttoverlust:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (281.20 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
281.20 CAD (22)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
15.50%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.23
Long-Positionen:
119 (53.36%)
Short-Positionen:
104 (46.64%)
Profit-Faktor:
1.93
Mathematische Gewinnerwartung:
3.21 CAD
Durchschnittlicher Profit:
8.91 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.79 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-55.20 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-218.78 CAD (1)
Wachstum pro Monat :
24.21%
Jahresprognose:
293.79%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
53.12 CAD
Maximaler:
321.52 CAD (21.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.52% (321.52 CAD)
Kapital:
24.73% (263.54 CAD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 199
AUDCAD 22
EURUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 615
AUDCAD -61
EURUSD 1
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 6.6K
AUDCAD -546
EURUSD 106
USDCAD 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +69.88 CAD
Schlechtester Trade: -219 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +281.20 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -55.20 CAD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.12 × 42
Pepperstone-Edge01
0.18 × 17
VantageInternational-Live 3
0.37 × 49
VantageInternational-Live 22
0.61 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 20
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
Axi-US12-Live
1.44 × 36
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live17
3.71 × 14
Fyntura-Live
6.53 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
11.75 × 4
gold only 
Keine Bewertungen
2026.01.12 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 10.49% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.94% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.01% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
