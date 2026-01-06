SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Carteira GoldenBot WIN WDO BTC
Joel Farinacio

Carteira GoldenBot WIN WDO BTC

Joel Farinacio
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
30 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (44.44%)
En iyi işlem:
280.00 BRL
En kötü işlem:
-112.00 BRL
Brüt kâr:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
Brüt zarar:
-1 027.20 BRL (4 288 280 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 003.20 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 003.20 BRL (9)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
6.06%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.28
Alış işlemleri:
14 (25.93%)
Satış işlemleri:
40 (74.07%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
19.36 BRL
Ortalama kâr:
69.09 BRL
Ortalama zarar:
-42.80 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-157.40 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-292.60 BRL (4)
Aylık büyüme:
23.23%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BRL
Maksimum:
458.60 BRL (8.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.54% (30.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BITZ25 17
WDOF26 10
BITF26 9
WING26 8
WDOG26 6
WINZ25 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BITZ25 2
WDOF26 97
BITF26 -13
WING26 -145
WDOG26 262
WINZ25 257
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BITZ25 40K
WDOF26 22K
BITF26 -286K
WING26 -1.6K
WDOG26 60K
WINZ25 2.9K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +280.00 BRL
En kötü işlem: -112 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 003.20 BRL
Maksimum ardışık zarar: -157.40 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ClearInvestimentos-CLEAR" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ClearInvestimentos-CLEAR
1.25 × 287
Sinal operando os seguintes ativos:

Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
İnceleme yok
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

