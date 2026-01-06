- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
30 (54.54%)
亏损交易:
25 (45.45%)
最好交易:
280.00 BRL
最差交易:
-112.00 BRL
毛利:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
毛利亏损:
-1 085.20 BRL (4 288 570 pips)
最大连续赢利:
9 (1 003.20 BRL)
最大连续盈利:
1 003.20 BRL (9)
夏普比率:
0.23
交易活动:
6.06%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.15
长期交易:
15 (27.27%)
短期交易:
40 (72.73%)
利润因子:
1.91
预期回报:
17.95 BRL
平均利润:
69.09 BRL
平均损失:
-43.41 BRL
最大连续失误:
6 (-157.40 BRL)
最大连续亏损:
-292.60 BRL (4)
每月增长:
21.94%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BRL
最大值:
458.60 BRL (8.13%)
相对跌幅:
结余:
8.13% (458.60 BRL)
净值:
0.69% (38.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BITZ25
|17
|WDOF26
|10
|WING26
|9
|BITF26
|9
|WDOG26
|6
|WINZ25
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BITZ25
|2
|WDOF26
|97
|WING26
|-170
|BITF26
|-13
|WDOG26
|262
|WINZ25
|257
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BITZ25
|40K
|WDOF26
|22K
|WING26
|-1.9K
|BITF26
|-286K
|WDOG26
|60K
|WINZ25
|2.9K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +280.00 BRL
最差交易: -112 BRL
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 003.20 BRL
最大连续亏损: -157.40 BRL
Sinal operando os seguintes ativos:
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
5.5K
BRL
BRL
5
85%
55
54%
6%
1.90
17.95
BRL
BRL
8%
1:1