信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Carteira GoldenBot WIN WDO BTC
Joel Farinacio

Carteira GoldenBot WIN WDO BTC

Joel Farinacio
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 22%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
55
盈利交易:
30 (54.54%)
亏损交易:
25 (45.45%)
最好交易:
280.00 BRL
最差交易:
-112.00 BRL
毛利:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
毛利亏损:
-1 085.20 BRL (4 288 570 pips)
最大连续赢利:
9 (1 003.20 BRL)
最大连续盈利:
1 003.20 BRL (9)
夏普比率:
0.23
交易活动:
6.06%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.15
长期交易:
15 (27.27%)
短期交易:
40 (72.73%)
利润因子:
1.91
预期回报:
17.95 BRL
平均利润:
69.09 BRL
平均损失:
-43.41 BRL
最大连续失误:
6 (-157.40 BRL)
最大连续亏损:
-292.60 BRL (4)
每月增长:
21.94%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BRL
最大值:
458.60 BRL (8.13%)
相对跌幅:
结余:
8.13% (458.60 BRL)
净值:
0.69% (38.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BITZ25 17
WDOF26 10
WING26 9
BITF26 9
WDOG26 6
WINZ25 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BITZ25 2
WDOF26 97
WING26 -170
BITF26 -13
WDOG26 262
WINZ25 257
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BITZ25 40K
WDOF26 22K
WING26 -1.9K
BITF26 -286K
WDOG26 60K
WINZ25 2.9K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +280.00 BRL
最差交易: -112 BRL
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 003.20 BRL
最大连续亏损: -157.40 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ClearInvestimentos-CLEAR 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ClearInvestimentos-CLEAR
1.25 × 287
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Sinal operando os seguintes ativos:

Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
没有评论
2026.01.06 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Carteira GoldenBot WIN WDO BTC
每月30 USD
22%
0
0
USD
5.5K
BRL
5
85%
55
54%
6%
1.90
17.95
BRL
8%
1:1
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载