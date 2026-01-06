SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Carteira GoldenBot WIN WDO BTC
Joel Farinacio

Carteira GoldenBot WIN WDO BTC

Joel Farinacio
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
0%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
54
Gewinntrades:
30 (55.55%)
Verlusttrades:
24 (44.44%)
Bester Trade:
280.00 BRL
Schlechtester Trade:
-112.00 BRL
Bruttoprofit:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
Bruttoverlust:
-1 027.20 BRL (4 288 280 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 003.20 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 003.20 BRL (9)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.28
Long-Positionen:
14 (25.93%)
Short-Positionen:
40 (74.07%)
Profit-Faktor:
2.02
Mathematische Gewinnerwartung:
19.36 BRL
Durchschnittlicher Profit:
69.09 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-42.80 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-157.40 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-292.60 BRL (4)
Wachstum pro Monat :
23.23%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BRL
Maximaler:
458.60 BRL (8.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 BRL)
Kapital:
0.00% (0.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BITZ25 17
WDOF26 10
BITF26 9
WING26 8
WDOG26 6
WINZ25 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BITZ25 2
WDOF26 97
BITF26 -13
WING26 -145
WDOG26 262
WINZ25 257
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BITZ25 40K
WDOF26 22K
BITF26 -286K
WING26 -1.6K
WDOG26 60K
WINZ25 2.9K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +280.00 BRL
Schlechtester Trade: -112 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 003.20 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -157.40 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ClearInvestimentos-CLEAR" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ClearInvestimentos-CLEAR
1.25 × 287
Sinal operando os seguintes ativos:

Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
Keine Bewertungen
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
