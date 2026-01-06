- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
54
Gewinntrades:
30 (55.55%)
Verlusttrades:
24 (44.44%)
Bester Trade:
280.00 BRL
Schlechtester Trade:
-112.00 BRL
Bruttoprofit:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
Bruttoverlust:
-1 027.20 BRL (4 288 280 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 003.20 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 003.20 BRL (9)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.28
Long-Positionen:
14 (25.93%)
Short-Positionen:
40 (74.07%)
Profit-Faktor:
2.02
Mathematische Gewinnerwartung:
19.36 BRL
Durchschnittlicher Profit:
69.09 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-42.80 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-157.40 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-292.60 BRL (4)
Wachstum pro Monat :
23.23%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BRL
Maximaler:
458.60 BRL (8.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 BRL)
Kapital:
0.00% (0.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BITZ25
|17
|WDOF26
|10
|BITF26
|9
|WING26
|8
|WDOG26
|6
|WINZ25
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BITZ25
|2
|WDOF26
|97
|BITF26
|-13
|WING26
|-145
|WDOG26
|262
|WINZ25
|257
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BITZ25
|40K
|WDOF26
|22K
|BITF26
|-286K
|WING26
|-1.6K
|WDOG26
|60K
|WINZ25
|2.9K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ClearInvestimentos-CLEAR" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|1.25 × 287
Sinal operando os seguintes ativos:
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
