Joel Farinacio

Carteira GoldenBot WIN WDO BTC

Joel Farinacio
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 22%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
55
이익 거래:
30 (54.54%)
손실 거래:
25 (45.45%)
최고의 거래:
280.00 BRL
최악의 거래:
-112.00 BRL
총 수익:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
총 손실:
-1 085.20 BRL (4 288 570 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 003.20 BRL)
연속 최대 이익:
1 003.20 BRL (9)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
9.48%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.15
롱(주식매수):
15 (27.27%)
숏(주식차입매도):
40 (72.73%)
수익 요인:
1.91
기대수익:
17.95 BRL
평균 이익:
69.09 BRL
평균 손실:
-43.41 BRL
연속 최대 손실:
6 (-157.40 BRL)
연속 최대 손실:
-292.60 BRL (4)
월별 성장률:
21.94%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 BRL
최대한의:
458.60 BRL (8.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.13% (458.60 BRL)
자본금별:
0.69% (38.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
BITZ25 17
WDOF26 10
WING26 9
BITF26 9
WDOG26 6
WINZ25 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BITZ25 2
WDOF26 97
WING26 -170
BITF26 -13
WDOG26 262
WINZ25 257
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BITZ25 40K
WDOF26 22K
WING26 -1.9K
BITF26 -286K
WDOG26 60K
WINZ25 2.9K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +280.00 BRL
최악의 거래: -112 BRL
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 003.20 BRL
연속 최대 손실: -157.40 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ClearInvestimentos-CLEAR"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ClearInvestimentos-CLEAR
1.25 × 287
Sinal operando os seguintes ativos:

Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
리뷰 없음
2026.01.06 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
