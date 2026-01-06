- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
30 (54.54%)
손실 거래:
25 (45.45%)
최고의 거래:
280.00 BRL
최악의 거래:
-112.00 BRL
총 수익:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
총 손실:
-1 085.20 BRL (4 288 570 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 003.20 BRL)
연속 최대 이익:
1 003.20 BRL (9)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
9.48%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.15
롱(주식매수):
15 (27.27%)
숏(주식차입매도):
40 (72.73%)
수익 요인:
1.91
기대수익:
17.95 BRL
평균 이익:
69.09 BRL
평균 손실:
-43.41 BRL
연속 최대 손실:
6 (-157.40 BRL)
연속 최대 손실:
-292.60 BRL (4)
월별 성장률:
21.94%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 BRL
최대한의:
458.60 BRL (8.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.13% (458.60 BRL)
자본금별:
0.69% (38.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BITZ25
|17
|WDOF26
|10
|WING26
|9
|BITF26
|9
|WDOG26
|6
|WINZ25
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BITZ25
|2
|WDOF26
|97
|WING26
|-170
|BITF26
|-13
|WDOG26
|262
|WINZ25
|257
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BITZ25
|40K
|WDOF26
|22K
|WING26
|-1.9K
|BITF26
|-286K
|WDOG26
|60K
|WINZ25
|2.9K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +280.00 BRL
최악의 거래: -112 BRL
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 003.20 BRL
연속 최대 손실: -157.40 BRL
Sinal operando os seguintes ativos:
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
5.5K
BRL
BRL
5
85%
55
54%
9%
1.90
17.95
BRL
BRL
8%
1:1