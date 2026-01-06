- Прирост
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
30 (55.55%)
Убыточных трейдов:
24 (44.44%)
Лучший трейд:
280.00 BRL
Худший трейд:
-112.00 BRL
Общая прибыль:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
Общий убыток:
-1 027.20 BRL (4 288 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 003.20 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 003.20 BRL (9)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.28
Длинных трейдов:
14 (25.93%)
Коротких трейдов:
40 (74.07%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
19.36 BRL
Средняя прибыль:
69.09 BRL
Средний убыток:
-42.80 BRL
Макс. серия проигрышей:
6 (-157.40 BRL)
Макс. убыток в серии:
-292.60 BRL (4)
Прирост в месяц:
23.23%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
458.60 BRL (8.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 BRL)
По эквити:
0.00% (0.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BITZ25
|17
|WDOF26
|10
|BITF26
|9
|WING26
|8
|WDOG26
|6
|WINZ25
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BITZ25
|2
|WDOF26
|97
|BITF26
|-13
|WING26
|-145
|WDOG26
|262
|WINZ25
|257
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BITZ25
|40K
|WDOF26
|22K
|BITF26
|-286K
|WING26
|-1.6K
|WDOG26
|60K
|WINZ25
|2.9K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +280.00 BRL
Худший трейд: -112 BRL
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 003.20 BRL
Макс. убыток в серии: -157.40 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ClearInvestimentos-CLEAR" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|1.17 × 281
Sinal operando os seguintes ativos:
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
