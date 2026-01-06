СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Carteira GoldenBot WIN WDO BTC
Joel Farinacio

Carteira GoldenBot WIN WDO BTC

Joel Farinacio
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
0%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
30 (55.55%)
Убыточных трейдов:
24 (44.44%)
Лучший трейд:
280.00 BRL
Худший трейд:
-112.00 BRL
Общая прибыль:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
Общий убыток:
-1 027.20 BRL (4 288 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 003.20 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 003.20 BRL (9)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.28
Длинных трейдов:
14 (25.93%)
Коротких трейдов:
40 (74.07%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
19.36 BRL
Средняя прибыль:
69.09 BRL
Средний убыток:
-42.80 BRL
Макс. серия проигрышей:
6 (-157.40 BRL)
Макс. убыток в серии:
-292.60 BRL (4)
Прирост в месяц:
23.23%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
458.60 BRL (8.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 BRL)
По эквити:
0.00% (0.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BITZ25 17
WDOF26 10
BITF26 9
WING26 8
WDOG26 6
WINZ25 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BITZ25 2
WDOF26 97
BITF26 -13
WING26 -145
WDOG26 262
WINZ25 257
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BITZ25 40K
WDOF26 22K
BITF26 -286K
WING26 -1.6K
WDOG26 60K
WINZ25 2.9K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +280.00 BRL
Худший трейд: -112 BRL
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 003.20 BRL
Макс. убыток в серии: -157.40 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ClearInvestimentos-CLEAR" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ClearInvestimentos-CLEAR
1.17 × 281
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Sinal operando os seguintes ativos:

Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
Нет отзывов
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика