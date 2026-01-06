SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Carteira GoldenBot WIN WDO BTC
Joel Farinacio

Carteira GoldenBot WIN WDO BTC

Joel Farinacio
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
30 (55.55%)
Perte trades:
24 (44.44%)
Meilleure transaction:
280.00 BRL
Pire transaction:
-112.00 BRL
Bénéfice brut:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
Perte brute:
-1 027.20 BRL (4 288 280 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 003.20 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
1 003.20 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.28
Longs trades:
14 (25.93%)
Courts trades:
40 (74.07%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
19.36 BRL
Bénéfice moyen:
69.09 BRL
Perte moyenne:
-42.80 BRL
Pertes consécutives maximales:
6 (-157.40 BRL)
Perte consécutive maximale:
-292.60 BRL (4)
Croissance mensuelle:
23.23%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BRL
Maximal:
458.60 BRL (8.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BITZ25 17
WDOF26 10
BITF26 9
WING26 8
WDOG26 6
WINZ25 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BITZ25 2
WDOF26 97
BITF26 -13
WING26 -145
WDOG26 262
WINZ25 257
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BITZ25 40K
WDOF26 22K
BITF26 -286K
WING26 -1.6K
WDOG26 60K
WINZ25 2.9K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +280.00 BRL
Pire transaction: -112 BRL
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 003.20 BRL
Perte consécutive maximale: -157.40 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ClearInvestimentos-CLEAR" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ClearInvestimentos-CLEAR
1.25 × 287
Sinal operando os seguintes ativos:

Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
Aucun avis
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
