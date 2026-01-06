- Crescita
Trade:
54
Profit Trade:
30 (55.55%)
Loss Trade:
24 (44.44%)
Best Trade:
280.00 BRL
Worst Trade:
-112.00 BRL
Profitto lordo:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
Perdita lorda:
-1 027.20 BRL (4 288 280 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 003.20 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 003.20 BRL (9)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
2.36%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
14 (25.93%)
Short Trade:
40 (74.07%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
19.36 BRL
Profitto medio:
69.09 BRL
Perdita media:
-42.80 BRL
Massime perdite consecutive:
6 (-157.40 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-292.60 BRL (4)
Crescita mensile:
23.23%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BRL
Massimale:
458.60 BRL (8.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.34% (19.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BITZ25
|17
|WDOF26
|10
|BITF26
|9
|WING26
|8
|WDOG26
|6
|WINZ25
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BITZ25
|2
|WDOF26
|97
|BITF26
|-13
|WING26
|-145
|WDOG26
|262
|WINZ25
|257
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BITZ25
|40K
|WDOF26
|22K
|BITF26
|-286K
|WING26
|-1.6K
|WDOG26
|60K
|WINZ25
|2.9K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +280.00 BRL
Worst Trade: -112 BRL
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 003.20 BRL
Massima perdita consecutiva: -157.40 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ClearInvestimentos-CLEAR" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|1.25 × 287
Sinal operando os seguintes ativos:
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
