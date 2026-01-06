SegnaliSezioni
Joel Farinacio

Carteira GoldenBot WIN WDO BTC

Joel Farinacio
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
30 (55.55%)
Loss Trade:
24 (44.44%)
Best Trade:
280.00 BRL
Worst Trade:
-112.00 BRL
Profitto lordo:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
Perdita lorda:
-1 027.20 BRL (4 288 280 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 003.20 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 003.20 BRL (9)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
2.36%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
14 (25.93%)
Short Trade:
40 (74.07%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
19.36 BRL
Profitto medio:
69.09 BRL
Perdita media:
-42.80 BRL
Massime perdite consecutive:
6 (-157.40 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-292.60 BRL (4)
Crescita mensile:
23.23%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BRL
Massimale:
458.60 BRL (8.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.34% (19.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BITZ25 17
WDOF26 10
BITF26 9
WING26 8
WDOG26 6
WINZ25 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BITZ25 2
WDOF26 97
BITF26 -13
WING26 -145
WDOG26 262
WINZ25 257
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BITZ25 40K
WDOF26 22K
BITF26 -286K
WING26 -1.6K
WDOG26 60K
WINZ25 2.9K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +280.00 BRL
Worst Trade: -112 BRL
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 003.20 BRL
Massima perdita consecutiva: -157.40 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ClearInvestimentos-CLEAR" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ClearInvestimentos-CLEAR
1.25 × 287
Sinal operando os seguintes ativos:

Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
Non ci sono recensioni
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
