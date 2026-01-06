SinaisSeções
Carteira GoldenBot WIN WDO BTC
Joel Farinacio

Carteira GoldenBot WIN WDO BTC

Joel Farinacio
5 semanas
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
30 (55.55%)
Negociações com perda:
24 (44.44%)
Melhor negociação:
280.00 BRL
Pior negociação:
-112.00 BRL
Lucro bruto:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
Perda bruta:
-1 027.20 BRL (4 288 280 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 003.20 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 003.20 BRL (9)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.28
Negociações longas:
14 (25.93%)
Negociações curtas:
40 (74.07%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
19.36 BRL
Lucro médio:
69.09 BRL
Perda média:
-42.80 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-157.40 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-292.60 BRL (4)
Crescimento mensal:
23.23%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BRL
Máximo:
458.60 BRL (8.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BITZ25 17
WDOF26 10
BITF26 9
WING26 8
WDOG26 6
WINZ25 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BITZ25 2
WDOF26 97
BITF26 -13
WING26 -145
WDOG26 262
WINZ25 257
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BITZ25 40K
WDOF26 22K
BITF26 -286K
WING26 -1.6K
WDOG26 60K
WINZ25 2.9K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +280.00 BRL
Pior negociação: -112 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 003.20 BRL
Máxima perda consecutiva: -157.40 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ClearInvestimentos-CLEAR" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ClearInvestimentos-CLEAR
1.18 × 279
Sinal operando os seguintes ativos:

Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
2026.01.06 12:26
