Negociações:
54
Negociações com lucro:
30 (55.55%)
Negociações com perda:
24 (44.44%)
Melhor negociação:
280.00 BRL
Pior negociação:
-112.00 BRL
Lucro bruto:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
Perda bruta:
-1 027.20 BRL (4 288 280 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 003.20 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 003.20 BRL (9)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.28
Negociações longas:
14 (25.93%)
Negociações curtas:
40 (74.07%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
19.36 BRL
Lucro médio:
69.09 BRL
Perda média:
-42.80 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-157.40 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-292.60 BRL (4)
Crescimento mensal:
23.23%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BRL
Máximo:
458.60 BRL (8.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BITZ25
|17
|WDOF26
|10
|BITF26
|9
|WING26
|8
|WDOG26
|6
|WINZ25
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BITZ25
|2
|WDOF26
|97
|BITF26
|-13
|WING26
|-145
|WDOG26
|262
|WINZ25
|257
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BITZ25
|40K
|WDOF26
|22K
|BITF26
|-286K
|WING26
|-1.6K
|WDOG26
|60K
|WINZ25
|2.9K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ClearInvestimentos-CLEAR" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|1.18 × 279
Sinal operando os seguintes ativos:
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
