- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
30 (55.55%)
損失トレード:
24 (44.44%)
ベストトレード:
280.00 BRL
最悪のトレード:
-112.00 BRL
総利益:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
総損失:
-1 027.20 BRL (4 288 280 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 003.20 BRL)
最大連続利益:
1 003.20 BRL (9)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.28
長いトレード:
14 (25.93%)
短いトレード:
40 (74.07%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
19.36 BRL
平均利益:
69.09 BRL
平均損失:
-42.80 BRL
最大連続の負け:
6 (-157.40 BRL)
最大連続損失:
-292.60 BRL (4)
月間成長:
23.23%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BRL
最大の:
458.60 BRL (8.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 BRL)
エクイティによる:
0.00% (0.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BITZ25
|17
|WDOF26
|10
|BITF26
|9
|WING26
|8
|WDOG26
|6
|WINZ25
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BITZ25
|2
|WDOF26
|97
|BITF26
|-13
|WING26
|-145
|WDOG26
|262
|WINZ25
|257
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BITZ25
|40K
|WDOF26
|22K
|BITF26
|-286K
|WING26
|-1.6K
|WDOG26
|60K
|WINZ25
|2.9K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +280.00 BRL
最悪のトレード: -112 BRL
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 003.20 BRL
最大連続損失: -157.40 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ClearInvestimentos-CLEAR"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|1.25 × 287
Sinal operando os seguintes ativos:
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
レビューなし