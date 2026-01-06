シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Carteira GoldenBot WIN WDO BTC
Joel Farinacio

Carteira GoldenBot WIN WDO BTC

Joel Farinacio
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
0%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
30 (55.55%)
損失トレード:
24 (44.44%)
ベストトレード:
280.00 BRL
最悪のトレード:
-112.00 BRL
総利益:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
総損失:
-1 027.20 BRL (4 288 280 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 003.20 BRL)
最大連続利益:
1 003.20 BRL (9)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.28
長いトレード:
14 (25.93%)
短いトレード:
40 (74.07%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
19.36 BRL
平均利益:
69.09 BRL
平均損失:
-42.80 BRL
最大連続の負け:
6 (-157.40 BRL)
最大連続損失:
-292.60 BRL (4)
月間成長:
23.23%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BRL
最大の:
458.60 BRL (8.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 BRL)
エクイティによる:
0.00% (0.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BITZ25 17
WDOF26 10
BITF26 9
WING26 8
WDOG26 6
WINZ25 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BITZ25 2
WDOF26 97
BITF26 -13
WING26 -145
WDOG26 262
WINZ25 257
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BITZ25 40K
WDOF26 22K
BITF26 -286K
WING26 -1.6K
WDOG26 60K
WINZ25 2.9K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +280.00 BRL
最悪のトレード: -112 BRL
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 003.20 BRL
最大連続損失: -157.40 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ClearInvestimentos-CLEAR"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ClearInvestimentos-CLEAR
1.25 × 287
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Sinal operando os seguintes ativos:

Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
レビューなし
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録