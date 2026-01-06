SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Carteira GoldenBot WIN WDO BTC
Joel Farinacio

Carteira GoldenBot WIN WDO BTC

Joel Farinacio
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 19%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
30 (52.63%)
Transacciones Irrentables:
27 (47.37%)
Mejor transacción:
280.00 BRL
Peor transacción:
-112.00 BRL
Beneficio Bruto:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 240.20 BRL (4 304 070 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 003.20 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 003.20 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
1.58%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.82
Transacciones Largas:
15 (26.32%)
Transacciones Cortas:
42 (73.68%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
14.60 BRL
Beneficio medio:
69.09 BRL
Pérdidas medias:
-45.93 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-357.80 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-357.80 BRL (7)
Crecimiento al mes:
-1.13%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BRL
Máxima:
458.60 BRL (8.13%)
Reducción relativa:
De balance:
8.13% (458.60 BRL)
De fondos:
2.92% (160.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BITZ25 17
WDOF26 10
WING26 9
BITF26 9
WDOG26 8
WINZ25 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BITZ25 2
WDOF26 97
WING26 -170
BITF26 -13
WDOG26 194
WINZ25 257
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BITZ25 40K
WDOF26 22K
WING26 -1.9K
BITF26 -286K
WDOG26 44K
WINZ25 2.9K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +280.00 BRL
Peor transacción: -112 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 003.20 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -357.80 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ClearInvestimentos-CLEAR" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ClearInvestimentos-CLEAR
1.25 × 287
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Sinal operando os seguintes ativos:

Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
No hay comentarios
2026.01.06 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Carteira GoldenBot WIN WDO BTC
30 USD al mes
19%
0
0
USD
5.3K
BRL
5
85%
57
52%
2%
1.67
14.60
BRL
8%
1:1
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.