Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
30 (52.63%)
Transacciones Irrentables:
27 (47.37%)
Mejor transacción:
280.00 BRL
Peor transacción:
-112.00 BRL
Beneficio Bruto:
2 072.60 BRL (4 125 055 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 240.20 BRL (4 304 070 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 003.20 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 003.20 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
1.58%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.82
Transacciones Largas:
15 (26.32%)
Transacciones Cortas:
42 (73.68%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
14.60 BRL
Beneficio medio:
69.09 BRL
Pérdidas medias:
-45.93 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-357.80 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-357.80 BRL (7)
Crecimiento al mes:
-1.13%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BRL
Máxima:
458.60 BRL (8.13%)
Reducción relativa:
De balance:
8.13% (458.60 BRL)
De fondos:
2.92% (160.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BITZ25
|17
|WDOF26
|10
|WING26
|9
|BITF26
|9
|WDOG26
|8
|WINZ25
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BITZ25
|2
|WDOF26
|97
|WING26
|-170
|BITF26
|-13
|WDOG26
|194
|WINZ25
|257
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BITZ25
|40K
|WDOF26
|22K
|WING26
|-1.9K
|BITF26
|-286K
|WDOG26
|44K
|WINZ25
|2.9K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Mejor transacción: +280.00 BRL
Peor transacción: -112 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 003.20 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -357.80 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ClearInvestimentos-CLEAR" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|1.25 × 287
Sinal operando os seguintes ativos:
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
Mini Indice
Mini dólar
Bitcoin
