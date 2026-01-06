- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
43 (82.69%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (17.31%)
En iyi işlem:
0.73 USD
En kötü işlem:
-3.64 USD
Brüt kâr:
15.26 USD (1 762 pips)
Brüt zarar:
-14.38 USD (1 257 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (6.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.55 USD (20)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
97.35%
Maks. mevduat yükü:
138.49%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
23 (44.23%)
Satış işlemleri:
29 (55.77%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
0.35 USD
Ortalama zarar:
-1.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-7.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.06 USD (5)
Aylık büyüme:
29.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.63 USD
Maksimum:
7.06 USD (41.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.78% (7.06 USD)
Varlığa göre:
56.67% (8.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|505
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.73 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
USD
5
USD
USD
1
100%
52
82%
97%
1.06
0.02
USD
USD
57%
1:500