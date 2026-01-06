信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ProofittSync FPMarkets CT
Ade Triani Mujiya Sari

ProofittSync FPMarkets CT

Ade Triani Mujiya Sari
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
增长自 2026 36%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
18
盈利交易:
16 (88.88%)
亏损交易:
2 (11.11%)
最好交易:
0.73 USD
最差交易:
-1.55 USD
毛利:
6.34 USD (722 pips)
毛利亏损:
-2.76 USD (262 pips)
最大连续赢利:
7 (3.46 USD)
最大连续盈利:
3.46 USD (7)
夏普比率:
0.36
交易活动:
98.80%
最大入金加载:
97.37%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
2.31
长期交易:
6 (33.33%)
短期交易:
12 (66.67%)
利润因子:
2.30
预期回报:
0.20 USD
平均利润:
0.40 USD
平均损失:
-1.38 USD
最大连续失误:
1 (-1.55 USD)
最大连续亏损:
-1.55 USD (1)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.63 USD
最大值:
1.55 USD (12.08%)
相对跌幅:
结余:
12.08% (1.55 USD)
净值:
44.93% (5.89 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 460
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.73 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.46 USD
最大连续亏损: -1.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
没有评论
2026.01.06 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
