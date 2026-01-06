- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
43 (82.69%)
損失トレード:
9 (17.31%)
ベストトレード:
0.73 USD
最悪のトレード:
-3.64 USD
総利益:
15.26 USD (1 762 pips)
総損失:
-14.38 USD (1 257 pips)
最大連続の勝ち:
20 (6.55 USD)
最大連続利益:
6.55 USD (20)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
97.35%
最大入金額:
138.49%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
23 (44.23%)
短いトレード:
29 (55.77%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.02 USD
平均利益:
0.35 USD
平均損失:
-1.60 USD
最大連続の負け:
5 (-7.06 USD)
最大連続損失:
-7.06 USD (5)
月間成長:
29.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.63 USD
最大の:
7.06 USD (41.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.78% (7.06 USD)
エクイティによる:
56.67% (8.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|505
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.73 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +6.55 USD
最大連続損失: -7.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
30%
0
0
USD
USD
5
USD
USD
1
100%
52
82%
97%
1.06
0.02
USD
USD
57%
1:500