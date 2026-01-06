シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ProofittSync FPMarkets CT
Ade Triani Mujiya Sari

ProofittSync FPMarkets CT

Ade Triani Mujiya Sari
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 30%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
43 (82.69%)
損失トレード:
9 (17.31%)
ベストトレード:
0.73 USD
最悪のトレード:
-3.64 USD
総利益:
15.26 USD (1 762 pips)
総損失:
-14.38 USD (1 257 pips)
最大連続の勝ち:
20 (6.55 USD)
最大連続利益:
6.55 USD (20)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
97.35%
最大入金額:
138.49%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
23 (44.23%)
短いトレード:
29 (55.77%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.02 USD
平均利益:
0.35 USD
平均損失:
-1.60 USD
最大連続の負け:
5 (-7.06 USD)
最大連続損失:
-7.06 USD (5)
月間成長:
29.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.63 USD
最大の:
7.06 USD (41.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.78% (7.06 USD)
エクイティによる:
56.67% (8.58 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 505
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.73 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +6.55 USD
最大連続損失: -7.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 08:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 07:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 22:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
