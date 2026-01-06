いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 2 FPMarketsSC-Live4 0.00 × 8 Pepperstone-Edge01 0.50 × 2 Axi-US12-Live 0.64 × 11 VantageInternational-Live 3 0.86 × 7 VantageInternational-Live 22 1.00 × 4 OctaFX-Real3 5.00 × 1 RoboForex-ECN 5.17 × 6 ICMarketsSC-Live17 6.00 × 3 Fyntura-Live 10.87 × 15 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは