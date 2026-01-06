SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ProofittSync FPMarkets CT
Ade Triani Mujiya Sari

ProofittSync FPMarkets CT

Ade Triani Mujiya Sari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 30%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
43 (82.69%)
Verlusttrades:
9 (17.31%)
Bester Trade:
0.73 USD
Schlechtester Trade:
-3.64 USD
Bruttoprofit:
15.26 USD (1 762 pips)
Bruttoverlust:
-14.38 USD (1 257 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (6.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6.55 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
97.35%
Max deposit load:
138.49%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
52
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.12
Long-Positionen:
23 (44.23%)
Short-Positionen:
29 (55.77%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-7.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.06 USD (5)
Wachstum pro Monat :
29.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.63 USD
Maximaler:
7.06 USD (41.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.78% (7.06 USD)
Kapital:
56.67% (8.58 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 505
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.73 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Keine Bewertungen
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 08:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 07:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 22:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
