- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
43 (82.69%)
Verlusttrades:
9 (17.31%)
Bester Trade:
0.73 USD
Schlechtester Trade:
-3.64 USD
Bruttoprofit:
15.26 USD (1 762 pips)
Bruttoverlust:
-14.38 USD (1 257 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (6.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6.55 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
97.35%
Max deposit load:
138.49%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
52
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.12
Long-Positionen:
23 (44.23%)
Short-Positionen:
29 (55.77%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-7.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.06 USD (5)
Wachstum pro Monat :
29.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.63 USD
Maximaler:
7.06 USD (41.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.78% (7.06 USD)
Kapital:
56.67% (8.58 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|505
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.73 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
30%
0
0
USD
USD
5
USD
USD
1
100%
52
82%
97%
1.06
0.02
USD
USD
57%
1:500