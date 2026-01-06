- 자본
- 축소
트레이드:
54
이익 거래:
45 (83.33%)
손실 거래:
9 (16.67%)
최고의 거래:
0.73 USD
최악의 거래:
-3.64 USD
총 수익:
15.81 USD (1 829 pips)
총 손실:
-14.38 USD (1 257 pips)
연속 최대 이익:
20 (6.55 USD)
연속 최대 이익:
6.55 USD (20)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
78.26%
최대 입금량:
138.49%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.20
롱(주식매수):
24 (44.44%)
숏(주식차입매도):
30 (55.56%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.03 USD
평균 이익:
0.35 USD
평균 손실:
-1.60 USD
연속 최대 손실:
5 (-7.06 USD)
연속 최대 손실:
-7.06 USD (5)
월별 성장률:
47.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.63 USD
최대한의:
7.06 USD (41.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.78% (7.06 USD)
자본금별:
56.67% (8.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|572
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.73 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +6.55 USD
연속 최대 손실: -7.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
48%
0
0
USD
USD
4
USD
USD
1
100%
54
83%
78%
1.09
0.03
USD
USD
57%
1:500