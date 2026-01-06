SignauxSections
Ade Triani Mujiya Sari

ProofittSync FPMarkets CT

Ade Triani Mujiya Sari
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 30%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
52
Bénéfice trades:
43 (82.69%)
Perte trades:
9 (17.31%)
Meilleure transaction:
0.73 USD
Pire transaction:
-3.64 USD
Bénéfice brut:
15.26 USD (1 762 pips)
Perte brute:
-14.38 USD (1 257 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (6.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.55 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
97.35%
Charge de dépôt maximale:
138.49%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.12
Longs trades:
23 (44.23%)
Courts trades:
29 (55.77%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
0.35 USD
Perte moyenne:
-1.60 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-7.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.06 USD (5)
Croissance mensuelle:
29.60%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.63 USD
Maximal:
7.06 USD (41.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.78% (7.06 USD)
Par fonds propres:
56.67% (8.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 505
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.73 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +6.55 USD
Perte consécutive maximale: -7.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Aucun avis
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 08:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 07:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 22:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
