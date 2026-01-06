- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
52
Negociações com lucro:
43 (82.69%)
Negociações com perda:
9 (17.31%)
Melhor negociação:
0.73 USD
Pior negociação:
-3.64 USD
Lucro bruto:
15.26 USD (1 762 pips)
Perda bruta:
-14.38 USD (1 257 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (6.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.55 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
97.35%
Depósito máximo carregado:
138.49%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
23 (44.23%)
Negociações curtas:
29 (55.77%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
0.35 USD
Perda média:
-1.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-7.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.06 USD (5)
Crescimento mensal:
29.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.63 USD
Máximo:
7.06 USD (41.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.78% (7.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.67% (8.58 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|505
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.73 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +6.55 USD
Máxima perda consecutiva: -7.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
5
USD
USD
1
100%
52
82%
97%
1.06
0.02
USD
USD
57%
1:500