Ade Triani Mujiya Sari

ProofittSync FPMarkets CT

Ade Triani Mujiya Sari
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 30%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
52
Negociações com lucro:
43 (82.69%)
Negociações com perda:
9 (17.31%)
Melhor negociação:
0.73 USD
Pior negociação:
-3.64 USD
Lucro bruto:
15.26 USD (1 762 pips)
Perda bruta:
-14.38 USD (1 257 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (6.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.55 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
97.35%
Depósito máximo carregado:
138.49%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
23 (44.23%)
Negociações curtas:
29 (55.77%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
0.35 USD
Perda média:
-1.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-7.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.06 USD (5)
Crescimento mensal:
29.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.63 USD
Máximo:
7.06 USD (41.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.78% (7.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.67% (8.58 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 505
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.73 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +6.55 USD
Máxima perda consecutiva: -7.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Sem comentários
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 08:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 07:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 22:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
