Ade Triani Mujiya Sari

ProofittSync FPMarkets CT

Ade Triani Mujiya Sari
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 30%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
43 (82.69%)
Loss Trade:
9 (17.31%)
Best Trade:
0.73 USD
Worst Trade:
-3.64 USD
Profitto lordo:
15.26 USD (1 762 pips)
Perdita lorda:
-14.38 USD (1 257 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (6.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.55 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
97.35%
Massimo carico di deposito:
138.49%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
23 (44.23%)
Short Trade:
29 (55.77%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.35 USD
Perdita media:
-1.60 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-7.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.06 USD (5)
Crescita mensile:
29.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.63 USD
Massimale:
7.06 USD (41.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.78% (7.06 USD)
Per equità:
56.67% (8.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 505
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.73 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.55 USD
Massima perdita consecutiva: -7.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Non ci sono recensioni
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 08:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 07:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 22:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.