Trade:
52
Profit Trade:
43 (82.69%)
Loss Trade:
9 (17.31%)
Best Trade:
0.73 USD
Worst Trade:
-3.64 USD
Profitto lordo:
15.26 USD (1 762 pips)
Perdita lorda:
-14.38 USD (1 257 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (6.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.55 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
97.35%
Massimo carico di deposito:
138.49%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
23 (44.23%)
Short Trade:
29 (55.77%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.35 USD
Perdita media:
-1.60 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-7.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.06 USD (5)
Crescita mensile:
29.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.63 USD
Massimale:
7.06 USD (41.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.78% (7.06 USD)
Per equità:
56.67% (8.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|505
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
