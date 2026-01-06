SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ProofittSync FPMarkets CT
Ade Triani Mujiya Sari

ProofittSync FPMarkets CT

Ade Triani Mujiya Sari
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -28%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
80
Transacciones Rentables:
62 (77.50%)
Transacciones Irrentables:
18 (22.50%)
Mejor transacción:
1.76 USD
Peor transacción:
-3.64 USD
Beneficio Bruto:
22.36 USD (2 578 pips)
Pérdidas Brutas:
-23.16 USD (2 083 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (6.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.55 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
85.01%
Carga máxima del depósito:
179.51%
Último trade:
39 minutos
Trades a la semana:
81
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.09
Transacciones Largas:
37 (46.25%)
Transacciones Cortas:
43 (53.75%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
0.36 USD
Pérdidas medias:
-1.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-7.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.06 USD (5)
Crecimiento al mes:
-27.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.00 USD
Máxima:
8.90 USD (52.66%)
Reducción relativa:
De balance:
75.39% (3.89 USD)
De fondos:
69.70% (2.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 505
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.76 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +6.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.09 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 15:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 07:33
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 22:27
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 19:25
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 16:23
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 14:21
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 11:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 06:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ProofittSync FPMarkets CT
30 USD al mes
-28%
0
0
USD
4
USD
1
100%
80
77%
85%
0.96
-0.01
USD
75%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.