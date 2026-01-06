- Incremento
Total de Trades:
80
Transacciones Rentables:
62 (77.50%)
Transacciones Irrentables:
18 (22.50%)
Mejor transacción:
1.76 USD
Peor transacción:
-3.64 USD
Beneficio Bruto:
22.36 USD (2 578 pips)
Pérdidas Brutas:
-23.16 USD (2 083 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (6.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.55 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
85.01%
Carga máxima del depósito:
179.51%
Último trade:
39 minutos
Trades a la semana:
81
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.09
Transacciones Largas:
37 (46.25%)
Transacciones Cortas:
43 (53.75%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
0.36 USD
Pérdidas medias:
-1.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-7.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.06 USD (5)
Crecimiento al mes:
-27.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.00 USD
Máxima:
8.90 USD (52.66%)
Reducción relativa:
De balance:
75.39% (3.89 USD)
De fondos:
69.70% (2.99 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|505
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +1.76 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +6.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
