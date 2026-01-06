СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ProofittSync FPMarkets CT
Ade Triani Mujiya Sari

ProofittSync FPMarkets CT

Ade Triani Mujiya Sari
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 30%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
43 (82.69%)
Убыточных трейдов:
9 (17.31%)
Лучший трейд:
0.73 USD
Худший трейд:
-3.64 USD
Общая прибыль:
15.26 USD (1 762 pips)
Общий убыток:
-14.38 USD (1 257 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (6.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.55 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
81.09%
Макс. загрузка депозита:
138.49%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
23 (44.23%)
Коротких трейдов:
29 (55.77%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.35 USD
Средний убыток:
-1.60 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-7.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.06 USD (5)
Прирост в месяц:
29.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.63 USD
Максимальная:
7.06 USD (41.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.78% (7.06 USD)
По эквити:
56.67% (8.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 505
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.73 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6.55 USD
Макс. убыток в серии: -7.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 08:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 07:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 22:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ProofittSync FPMarkets CT
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
4
USD
1
100%
52
82%
81%
1.06
0.02
USD
57%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.