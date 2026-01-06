- Прирост
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
43 (82.69%)
Убыточных трейдов:
9 (17.31%)
Лучший трейд:
0.73 USD
Худший трейд:
-3.64 USD
Общая прибыль:
15.26 USD (1 762 pips)
Общий убыток:
-14.38 USD (1 257 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (6.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.55 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
81.09%
Макс. загрузка депозита:
138.49%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
23 (44.23%)
Коротких трейдов:
29 (55.77%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.35 USD
Средний убыток:
-1.60 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-7.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.06 USD (5)
Прирост в месяц:
29.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.63 USD
Максимальная:
7.06 USD (41.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.78% (7.06 USD)
По эквити:
56.67% (8.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|505
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.73 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6.55 USD
Макс. убыток в серии: -7.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
4
USD
USD
1
100%
52
82%
81%
1.06
0.02
USD
USD
57%
1:500