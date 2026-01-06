- Büyüme
İşlemler:
444
Kârla kapanan işlemler:
174 (39.18%)
Zararla kapanan işlemler:
270 (60.81%)
En iyi işlem:
1 254.00 USD
En kötü işlem:
-415.04 USD
Brüt kâr:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
Brüt zarar:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (495.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 487.70 USD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.31%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
249 (56.08%)
Satış işlemleri:
195 (43.92%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
11.14 USD
Ortalama kâr:
158.32 USD
Ortalama zarar:
-83.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 164.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 350.63 USD (9)
Aylık büyüme:
14.19%
Yıllık tahmin:
172.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
203.43 USD
Maksimum:
4 004.12 USD (54.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.49% (3 036.24 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|NQ100.R
|101
|GBPJPY
|53
|USDJPY
|22
|EURNZD
|17
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|9
|USDCHF
|3
|CL.R
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.7K
|NQ100.R
|373
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|81
|EURNZD
|-290
|GBPUSD
|547
|EURJPY
|-220
|USDCHF
|-224
|CL.R
|-14
|NZDJPY
|-36
|CHFJPY
|-56
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|105K
|NQ100.R
|77K
|GBPJPY
|16K
|USDJPY
|5.1K
|EURNZD
|-4.3K
|GBPUSD
|5.7K
|EURJPY
|-3.8K
|USDCHF
|-1.7K
|CL.R
|-26
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|-800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 254.00 USD
En kötü işlem: -415 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +495.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 164.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
