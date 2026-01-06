SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ROGERS
Riski Prasetyo

ROGERS

Riski Prasetyo
0 inceleme
67 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 130%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
444
Kârla kapanan işlemler:
174 (39.18%)
Zararla kapanan işlemler:
270 (60.81%)
En iyi işlem:
1 254.00 USD
En kötü işlem:
-415.04 USD
Brüt kâr:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
Brüt zarar:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (495.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 487.70 USD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.31%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
249 (56.08%)
Satış işlemleri:
195 (43.92%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
11.14 USD
Ortalama kâr:
158.32 USD
Ortalama zarar:
-83.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 164.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 350.63 USD (9)
Aylık büyüme:
14.19%
Yıllık tahmin:
172.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
203.43 USD
Maksimum:
4 004.12 USD (54.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.49% (3 036.24 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 227
NQ100.R 101
GBPJPY 53
USDJPY 22
EURNZD 17
GBPUSD 9
EURJPY 9
USDCHF 3
CL.R 1
NZDJPY 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.7K
NQ100.R 373
GBPJPY 1.1K
USDJPY 81
EURNZD -290
GBPUSD 547
EURJPY -220
USDCHF -224
CL.R -14
NZDJPY -36
CHFJPY -56
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 105K
NQ100.R 77K
GBPJPY 16K
USDJPY 5.1K
EURNZD -4.3K
GBPUSD 5.7K
EURJPY -3.8K
USDCHF -1.7K
CL.R -26
NZDJPY -500
CHFJPY -800
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 254.00 USD
En kötü işlem: -415 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +495.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 164.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
301 daha fazla...
swing trade


İnceleme yok
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.43% of days out of 463 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 05:20
A large drawdown may occur on the account again
