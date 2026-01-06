SignaleKategorien
Riski Prasetyo

ROGERS

Riski Prasetyo
0 Bewertungen
67 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 130%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
444
Gewinntrades:
174 (39.18%)
Verlusttrades:
270 (60.81%)
Bester Trade:
1 254.00 USD
Schlechtester Trade:
-415.04 USD
Bruttoprofit:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
Bruttoverlust:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (495.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 487.70 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
2.31%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.23
Long-Positionen:
249 (56.08%)
Short-Positionen:
195 (43.92%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
11.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
158.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-83.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-1 164.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 350.63 USD (9)
Wachstum pro Monat :
14.19%
Jahresprognose:
172.18%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
203.43 USD
Maximaler:
4 004.12 USD (54.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.49% (3 036.24 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 227
NQ100.R 101
GBPJPY 53
USDJPY 22
EURNZD 17
GBPUSD 9
EURJPY 9
USDCHF 3
CL.R 1
NZDJPY 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.7K
NQ100.R 373
GBPJPY 1.1K
USDJPY 81
EURNZD -290
GBPUSD 547
EURJPY -220
USDCHF -224
CL.R -14
NZDJPY -36
CHFJPY -56
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 105K
NQ100.R 77K
GBPJPY 16K
USDJPY 5.1K
EURNZD -4.3K
GBPUSD 5.7K
EURJPY -3.8K
USDCHF -1.7K
CL.R -26
NZDJPY -500
CHFJPY -800
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 254.00 USD
Schlechtester Trade: -415 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +495.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 164.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 301 ...
swing trade


Keine Bewertungen
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.43% of days out of 463 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 05:20
A large drawdown may occur on the account again
