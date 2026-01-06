- 자본
- 축소
트레이드:
445
이익 거래:
175 (39.32%)
손실 거래:
270 (60.67%)
최고의 거래:
1 254.00 USD
최악의 거래:
-415.04 USD
총 수익:
27 745.70 USD (1 104 706 pips)
총 손실:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
연속 최대 이익:
7 (495.59 USD)
연속 최대 이익:
2 487.70 USD (4)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.31%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.28
롱(주식매수):
250 (56.18%)
숏(주식차입매도):
195 (43.82%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
11.56 USD
평균 이익:
158.55 USD
평균 손실:
-83.71 USD
연속 최대 손실:
17 (-1 164.39 USD)
연속 최대 손실:
-2 350.63 USD (9)
월별 성장률:
18.73%
연간 예측:
227.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
203.43 USD
최대한의:
4 004.12 USD (54.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.49% (3 036.24 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|NQ100.R
|101
|GBPJPY
|53
|USDJPY
|22
|EURNZD
|17
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|9
|USDCHF
|3
|CL.R
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.9K
|NQ100.R
|373
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|81
|EURNZD
|-290
|GBPUSD
|547
|EURJPY
|-220
|USDCHF
|-224
|CL.R
|-14
|NZDJPY
|-36
|CHFJPY
|-56
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|110K
|NQ100.R
|77K
|GBPJPY
|16K
|USDJPY
|5.1K
|EURNZD
|-4.3K
|GBPUSD
|5.7K
|EURJPY
|-3.8K
|USDCHF
|-1.7K
|CL.R
|-26
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|-800
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 254.00 USD
최악의 거래: -415 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +495.59 USD
연속 최대 손실: -1 164.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
swing trade
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
139%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
67
0%
445
39%
100%
1.22
11.56
USD
USD
71%
1:200