Riski Prasetyo

ROGERS

Riski Prasetyo
0 отзывов
67 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 130%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
444
Прибыльных трейдов:
174 (39.18%)
Убыточных трейдов:
270 (60.81%)
Лучший трейд:
1 254.00 USD
Худший трейд:
-415.04 USD
Общая прибыль:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
Общий убыток:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (495.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 487.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
249 (56.08%)
Коротких трейдов:
195 (43.92%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
11.14 USD
Средняя прибыль:
158.32 USD
Средний убыток:
-83.71 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-1 164.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 350.63 USD (9)
Прирост в месяц:
14.19%
Годовой прогноз:
172.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
203.43 USD
Максимальная:
4 004.12 USD (54.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.49% (3 036.24 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 227
NQ100.R 101
GBPJPY 53
USDJPY 22
EURNZD 17
GBPUSD 9
EURJPY 9
USDCHF 3
CL.R 1
NZDJPY 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.7K
NQ100.R 373
GBPJPY 1.1K
USDJPY 81
EURNZD -290
GBPUSD 547
EURJPY -220
USDCHF -224
CL.R -14
NZDJPY -36
CHFJPY -56
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 105K
NQ100.R 77K
GBPJPY 16K
USDJPY 5.1K
EURNZD -4.3K
GBPUSD 5.7K
EURJPY -3.8K
USDCHF -1.7K
CL.R -26
NZDJPY -500
CHFJPY -800
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 254.00 USD
Худший трейд: -415 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +495.59 USD
Макс. убыток в серии: -1 164.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 301...
swing trade


Нет отзывов
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.43% of days out of 463 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 05:20
A large drawdown may occur on the account again
