- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
444
Прибыльных трейдов:
174 (39.18%)
Убыточных трейдов:
270 (60.81%)
Лучший трейд:
1 254.00 USD
Худший трейд:
-415.04 USD
Общая прибыль:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
Общий убыток:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (495.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 487.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
249 (56.08%)
Коротких трейдов:
195 (43.92%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
11.14 USD
Средняя прибыль:
158.32 USD
Средний убыток:
-83.71 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-1 164.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 350.63 USD (9)
Прирост в месяц:
14.19%
Годовой прогноз:
172.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
203.43 USD
Максимальная:
4 004.12 USD (54.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.49% (3 036.24 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|NQ100.R
|101
|GBPJPY
|53
|USDJPY
|22
|EURNZD
|17
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|9
|USDCHF
|3
|CL.R
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.7K
|NQ100.R
|373
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|81
|EURNZD
|-290
|GBPUSD
|547
|EURJPY
|-220
|USDCHF
|-224
|CL.R
|-14
|NZDJPY
|-36
|CHFJPY
|-56
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|105K
|NQ100.R
|77K
|GBPJPY
|16K
|USDJPY
|5.1K
|EURNZD
|-4.3K
|GBPUSD
|5.7K
|EURJPY
|-3.8K
|USDCHF
|-1.7K
|CL.R
|-26
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|-800
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 254.00 USD
Худший трейд: -415 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +495.59 USD
Макс. убыток в серии: -1 164.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 301...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
swing trade
Нет отзывов