Riski Prasetyo

ROGERS

Riski Prasetyo
0 recensioni
67 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 130%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
444
Profit Trade:
174 (39.18%)
Loss Trade:
270 (60.81%)
Best Trade:
1 254.00 USD
Worst Trade:
-415.04 USD
Profitto lordo:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
Perdita lorda:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (495.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 487.70 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
249 (56.08%)
Short Trade:
195 (43.92%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
11.14 USD
Profitto medio:
158.32 USD
Perdita media:
-83.71 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 164.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 350.63 USD (9)
Crescita mensile:
14.19%
Previsione annuale:
172.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
203.43 USD
Massimale:
4 004.12 USD (54.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.49% (3 036.24 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 227
NQ100.R 101
GBPJPY 53
USDJPY 22
EURNZD 17
GBPUSD 9
EURJPY 9
USDCHF 3
CL.R 1
NZDJPY 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.7K
NQ100.R 373
GBPJPY 1.1K
USDJPY 81
EURNZD -290
GBPUSD 547
EURJPY -220
USDCHF -224
CL.R -14
NZDJPY -36
CHFJPY -56
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 105K
NQ100.R 77K
GBPJPY 16K
USDJPY 5.1K
EURNZD -4.3K
GBPUSD 5.7K
EURJPY -3.8K
USDCHF -1.7K
CL.R -26
NZDJPY -500
CHFJPY -800
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 254.00 USD
Worst Trade: -415 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +495.59 USD
Massima perdita consecutiva: -1 164.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
swing trade


Non ci sono recensioni
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.43% of days out of 463 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 05:20
A large drawdown may occur on the account again
