Trade:
444
Profit Trade:
174 (39.18%)
Loss Trade:
270 (60.81%)
Best Trade:
1 254.00 USD
Worst Trade:
-415.04 USD
Profitto lordo:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
Perdita lorda:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (495.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 487.70 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
249 (56.08%)
Short Trade:
195 (43.92%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
11.14 USD
Profitto medio:
158.32 USD
Perdita media:
-83.71 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 164.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 350.63 USD (9)
Crescita mensile:
14.19%
Previsione annuale:
172.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
203.43 USD
Massimale:
4 004.12 USD (54.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.49% (3 036.24 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|NQ100.R
|101
|GBPJPY
|53
|USDJPY
|22
|EURNZD
|17
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|9
|USDCHF
|3
|CL.R
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.7K
|NQ100.R
|373
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|81
|EURNZD
|-290
|GBPUSD
|547
|EURJPY
|-220
|USDCHF
|-224
|CL.R
|-14
|NZDJPY
|-36
|CHFJPY
|-56
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|105K
|NQ100.R
|77K
|GBPJPY
|16K
|USDJPY
|5.1K
|EURNZD
|-4.3K
|GBPUSD
|5.7K
|EURJPY
|-3.8K
|USDCHF
|-1.7K
|CL.R
|-26
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|-800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 254.00 USD
Worst Trade: -415 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +495.59 USD
Massima perdita consecutiva: -1 164.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
