シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ROGERS
Riski Prasetyo

ROGERS

Riski Prasetyo
レビュー0件
67週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 130%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
444
利益トレード:
174 (39.18%)
損失トレード:
270 (60.81%)
ベストトレード:
1 254.00 USD
最悪のトレード:
-415.04 USD
総利益:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
総損失:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
最大連続の勝ち:
7 (495.59 USD)
最大連続利益:
2 487.70 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
2.31%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.23
長いトレード:
249 (56.08%)
短いトレード:
195 (43.92%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
11.14 USD
平均利益:
158.32 USD
平均損失:
-83.71 USD
最大連続の負け:
17 (-1 164.39 USD)
最大連続損失:
-2 350.63 USD (9)
月間成長:
14.19%
年間予想:
172.18%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
203.43 USD
最大の:
4 004.12 USD (54.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.49% (3 036.24 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 227
NQ100.R 101
GBPJPY 53
USDJPY 22
EURNZD 17
GBPUSD 9
EURJPY 9
USDCHF 3
CL.R 1
NZDJPY 1
CHFJPY 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.7K
NQ100.R 373
GBPJPY 1.1K
USDJPY 81
EURNZD -290
GBPUSD 547
EURJPY -220
USDCHF -224
CL.R -14
NZDJPY -36
CHFJPY -56
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 105K
NQ100.R 77K
GBPJPY 16K
USDJPY 5.1K
EURNZD -4.3K
GBPUSD 5.7K
EURJPY -3.8K
USDCHF -1.7K
CL.R -26
NZDJPY -500
CHFJPY -800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 254.00 USD
最悪のトレード: -415 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +495.59 USD
最大連続損失: -1 164.39 USD

swing trade


レビューなし
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.43% of days out of 463 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 05:20
A large drawdown may occur on the account again
