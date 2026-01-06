いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 4 AM-UK-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 ILQAu-A1 Live 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 4 FXNet-Real 0.00 × 1 Larson-Demo 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 QTrade-Server 0.00 × 1 PreciseFX-Live 0.00 × 1 3TGFX-Main 0.00 × 1 InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 16 RoboForex-ECN-3 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 3 Exness-Real16 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 3 Exness-Real33 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 301 より多く...