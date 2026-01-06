- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
444
利益トレード:
174 (39.18%)
損失トレード:
270 (60.81%)
ベストトレード:
1 254.00 USD
最悪のトレード:
-415.04 USD
総利益:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
総損失:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
最大連続の勝ち:
7 (495.59 USD)
最大連続利益:
2 487.70 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
2.31%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.23
長いトレード:
249 (56.08%)
短いトレード:
195 (43.92%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
11.14 USD
平均利益:
158.32 USD
平均損失:
-83.71 USD
最大連続の負け:
17 (-1 164.39 USD)
最大連続損失:
-2 350.63 USD (9)
月間成長:
14.19%
年間予想:
172.18%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
203.43 USD
最大の:
4 004.12 USD (54.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.49% (3 036.24 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|NQ100.R
|101
|GBPJPY
|53
|USDJPY
|22
|EURNZD
|17
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|9
|USDCHF
|3
|CL.R
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.7K
|NQ100.R
|373
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|81
|EURNZD
|-290
|GBPUSD
|547
|EURJPY
|-220
|USDCHF
|-224
|CL.R
|-14
|NZDJPY
|-36
|CHFJPY
|-56
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|105K
|NQ100.R
|77K
|GBPJPY
|16K
|USDJPY
|5.1K
|EURNZD
|-4.3K
|GBPUSD
|5.7K
|EURJPY
|-3.8K
|USDCHF
|-1.7K
|CL.R
|-26
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|-800
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 254.00 USD
最悪のトレード: -415 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +495.59 USD
最大連続損失: -1 164.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
