SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ROGERS
Riski Prasetyo

ROGERS

Riski Prasetyo
0 comentarios
Fiabilidad
67 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 132%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
446
Transacciones Rentables:
175 (39.23%)
Transacciones Irrentables:
271 (60.76%)
Mejor transacción:
1 254.00 USD
Peor transacción:
-415.04 USD
Beneficio Bruto:
27 745.70 USD (1 104 706 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 752.87 USD (905 272 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (495.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 487.70 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.52%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.25
Transacciones Largas:
250 (56.05%)
Transacciones Cortas:
196 (43.95%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
11.19 USD
Beneficio medio:
158.55 USD
Pérdidas medias:
-83.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-1 164.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 350.63 USD (9)
Crecimiento al mes:
20.86%
Pronóstico anual:
253.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
203.43 USD
Máxima:
4 004.12 USD (54.99%)
Reducción relativa:
De balance:
71.49% (3 036.24 USD)
De fondos:
3.29% (171.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 229
NQ100.R 101
GBPJPY 53
USDJPY 22
EURNZD 17
GBPUSD 9
EURJPY 9
USDCHF 3
CL.R 1
NZDJPY 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.7K
NQ100.R 373
GBPJPY 1.1K
USDJPY 81
EURNZD -290
GBPUSD 547
EURJPY -220
USDCHF -224
CL.R -14
NZDJPY -36
CHFJPY -56
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 107K
NQ100.R 77K
GBPJPY 16K
USDJPY 5.1K
EURNZD -4.3K
GBPUSD 5.7K
EURJPY -3.8K
USDCHF -1.7K
CL.R -26
NZDJPY -500
CHFJPY -800
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 254.00 USD
Peor transacción: -415 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +495.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 164.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 300...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

swing trade


No hay comentarios
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.43% of days out of 463 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 05:20
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ROGERS
30 USD al mes
132%
0
0
USD
5K
USD
67
0%
446
39%
100%
1.21
11.19
USD
71%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.