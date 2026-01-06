SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ROGERS
Riski Prasetyo

ROGERS

Riski Prasetyo
0 comentários
67 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 130%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
444
Negociações com lucro:
174 (39.18%)
Negociações com perda:
270 (60.81%)
Melhor negociação:
1 254.00 USD
Pior negociação:
-415.04 USD
Lucro bruto:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
Perda bruta:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (495.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 487.70 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
2.31%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.23
Negociações longas:
249 (56.08%)
Negociações curtas:
195 (43.92%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
11.14 USD
Lucro médio:
158.32 USD
Perda média:
-83.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 164.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 350.63 USD (9)
Crescimento mensal:
14.19%
Previsão anual:
172.18%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
203.43 USD
Máximo:
4 004.12 USD (54.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.49% (3 036.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 227
NQ100.R 101
GBPJPY 53
USDJPY 22
EURNZD 17
GBPUSD 9
EURJPY 9
USDCHF 3
CL.R 1
NZDJPY 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.7K
NQ100.R 373
GBPJPY 1.1K
USDJPY 81
EURNZD -290
GBPUSD 547
EURJPY -220
USDCHF -224
CL.R -14
NZDJPY -36
CHFJPY -56
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 105K
NQ100.R 77K
GBPJPY 16K
USDJPY 5.1K
EURNZD -4.3K
GBPUSD 5.7K
EURJPY -3.8K
USDCHF -1.7K
CL.R -26
NZDJPY -500
CHFJPY -800
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 254.00 USD
Pior negociação: -415 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +495.59 USD
Máxima perda consecutiva: -1 164.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
301 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

swing trade


Sem comentários
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.43% of days out of 463 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 05:20
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar