Negociações:
444
Negociações com lucro:
174 (39.18%)
Negociações com perda:
270 (60.81%)
Melhor negociação:
1 254.00 USD
Pior negociação:
-415.04 USD
Lucro bruto:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
Perda bruta:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (495.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 487.70 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
2.31%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.23
Negociações longas:
249 (56.08%)
Negociações curtas:
195 (43.92%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
11.14 USD
Lucro médio:
158.32 USD
Perda média:
-83.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 164.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 350.63 USD (9)
Crescimento mensal:
14.19%
Previsão anual:
172.18%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
203.43 USD
Máximo:
4 004.12 USD (54.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.49% (3 036.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|NQ100.R
|101
|GBPJPY
|53
|USDJPY
|22
|EURNZD
|17
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|9
|USDCHF
|3
|CL.R
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.7K
|NQ100.R
|373
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|81
|EURNZD
|-290
|GBPUSD
|547
|EURJPY
|-220
|USDCHF
|-224
|CL.R
|-14
|NZDJPY
|-36
|CHFJPY
|-56
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|105K
|NQ100.R
|77K
|GBPJPY
|16K
|USDJPY
|5.1K
|EURNZD
|-4.3K
|GBPUSD
|5.7K
|EURJPY
|-3.8K
|USDCHF
|-1.7K
|CL.R
|-26
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|-800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 254.00 USD
Pior negociação: -415 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +495.59 USD
Máxima perda consecutiva: -1 164.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
