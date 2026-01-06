信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ROGERS
Riski Prasetyo

ROGERS

Riski Prasetyo
0条评论
67
0 / 0 USD
增长自 2024 130%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
444
盈利交易:
174 (39.18%)
亏损交易:
270 (60.81%)
最好交易:
1 254.00 USD
最差交易:
-415.04 USD
毛利:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
毛利亏损:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
最大连续赢利:
7 (495.59 USD)
最大连续盈利:
2 487.70 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
n/a
最大入金加载:
2.31%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.23
长期交易:
249 (56.08%)
短期交易:
195 (43.92%)
利润因子:
1.22
预期回报:
11.14 USD
平均利润:
158.32 USD
平均损失:
-83.71 USD
最大连续失误:
17 (-1 164.39 USD)
最大连续亏损:
-2 350.63 USD (9)
每月增长:
14.19%
年度预测:
172.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
203.43 USD
最大值:
4 004.12 USD (54.99%)
相对跌幅:
结余:
71.49% (3 036.24 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 227
NQ100.R 101
GBPJPY 53
USDJPY 22
EURNZD 17
GBPUSD 9
EURJPY 9
USDCHF 3
CL.R 1
NZDJPY 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.7K
NQ100.R 373
GBPJPY 1.1K
USDJPY 81
EURNZD -290
GBPUSD 547
EURJPY -220
USDCHF -224
CL.R -14
NZDJPY -36
CHFJPY -56
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 105K
NQ100.R 77K
GBPJPY 16K
USDJPY 5.1K
EURNZD -4.3K
GBPUSD 5.7K
EURJPY -3.8K
USDCHF -1.7K
CL.R -26
NZDJPY -500
CHFJPY -800
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 254.00 USD
最差交易: -415 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +495.59 USD
最大连续亏损: -1 164.39 USD

swing trade


没有评论
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.43% of days out of 463 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 05:20
A large drawdown may occur on the account again
