交易:
444
盈利交易:
174 (39.18%)
亏损交易:
270 (60.81%)
最好交易:
1 254.00 USD
最差交易:
-415.04 USD
毛利:
27 547.09 USD (1 099 706 pips)
毛利亏损:
-22 602.37 USD (902 272 pips)
最大连续赢利:
7 (495.59 USD)
最大连续盈利:
2 487.70 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
n/a
最大入金加载:
2.31%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.23
长期交易:
249 (56.08%)
短期交易:
195 (43.92%)
利润因子:
1.22
预期回报:
11.14 USD
平均利润:
158.32 USD
平均损失:
-83.71 USD
最大连续失误:
17 (-1 164.39 USD)
最大连续亏损:
-2 350.63 USD (9)
每月增长:
14.19%
年度预测:
172.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
203.43 USD
最大值:
4 004.12 USD (54.99%)
相对跌幅:
结余:
71.49% (3 036.24 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|NQ100.R
|101
|GBPJPY
|53
|USDJPY
|22
|EURNZD
|17
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|9
|USDCHF
|3
|CL.R
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.7K
|NQ100.R
|373
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|81
|EURNZD
|-290
|GBPUSD
|547
|EURJPY
|-220
|USDCHF
|-224
|CL.R
|-14
|NZDJPY
|-36
|CHFJPY
|-56
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|105K
|NQ100.R
|77K
|GBPJPY
|16K
|USDJPY
|5.1K
|EURNZD
|-4.3K
|GBPUSD
|5.7K
|EURJPY
|-3.8K
|USDCHF
|-1.7K
|CL.R
|-26
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|-800
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 254.00 USD
最差交易: -415 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +495.59 USD
最大连续亏损: -1 164.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
