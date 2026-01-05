- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
3.28 EUR
En kötü işlem:
-1.73 EUR
Brüt kâr:
8.86 EUR (1 306 pips)
Brüt zarar:
-3.10 EUR (450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (8.86 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8.86 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
93.32%
Maks. mevduat yükü:
1.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
9 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.86
Beklenen getiri:
0.64 EUR
Ortalama kâr:
1.48 EUR
Ortalama zarar:
-1.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.10 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3.10 EUR (3)
Aylık büyüme:
1.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.10 EUR
Maksimum:
3.10 EUR (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.62% (3.10 EUR)
Varlığa göre:
2.33% (11.70 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-45
|AUDNZD
|601
|NZDCAD
|300
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.28 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8.86 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.10 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
507
EUR
EUR
2
100%
9
66%
93%
2.85
0.64
EUR
EUR
2%
1:500