Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.23 × 148 ICMarkets-Live03 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live32 0.35 × 104 ICMarketsSC-Live33 0.53 × 171 ICMarketsSC-Live10 0.95 × 775 TradersWay-Live 2.33 × 3 RoboForex-ECN 2.71 × 381 Pepperstone-Edge07 3.00 × 26 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 5.47 × 19 PlaceATrade-Real-4 6.45 × 277 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou