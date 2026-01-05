- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
6 (66.66%)
Verlusttrades:
3 (33.33%)
Bester Trade:
3.28 EUR
Schlechtester Trade:
-1.73 EUR
Bruttoprofit:
8.86 EUR (1 306 pips)
Bruttoverlust:
-3.10 EUR (450 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (8.86 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.86 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
93.32%
Max deposit load:
1.87%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.86
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
9 (100.00%)
Profit-Faktor:
2.86
Mathematische Gewinnerwartung:
0.64 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.48 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.03 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-3.10 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.10 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
1.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.10 EUR
Maximaler:
3.10 EUR (0.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.62% (3.10 EUR)
Kapital:
2.33% (11.70 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-45
|AUDNZD
|601
|NZDCAD
|300
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3.28 EUR
Schlechtester Trade: -2 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.86 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.10 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
USD
507
EUR
EUR
2
100%
9
66%
93%
2.85
0.64
EUR
EUR
2%
1:500