- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
3.28 EUR
Worst Trade:
-1.73 EUR
Profitto lordo:
8.86 EUR (1 306 pips)
Perdita lorda:
-3.10 EUR (450 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (8.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8.86 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
93.32%
Massimo carico di deposito:
1.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
9 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.86
Profitto previsto:
0.64 EUR
Profitto medio:
1.48 EUR
Perdita media:
-1.03 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-3.10 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3.10 EUR (3)
Crescita mensile:
1.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.10 EUR
Massimale:
3.10 EUR (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.62% (3.10 EUR)
Per equità:
2.33% (11.70 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-45
|AUDNZD
|601
|NZDCAD
|300
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.28 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.10 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
507
EUR
EUR
2
100%
9
66%
93%
2.85
0.64
EUR
EUR
2%
1:500