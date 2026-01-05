SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Nr 7891 MT4
Barry Delhez

Nr 7891 MT4

Barry Delhez
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 1%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
3.28 EUR
Worst Trade:
-1.73 EUR
Profitto lordo:
8.86 EUR (1 306 pips)
Perdita lorda:
-3.10 EUR (450 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (8.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8.86 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
93.32%
Massimo carico di deposito:
1.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
9 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.86
Profitto previsto:
0.64 EUR
Profitto medio:
1.48 EUR
Perdita media:
-1.03 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-3.10 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3.10 EUR (3)
Crescita mensile:
1.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.10 EUR
Massimale:
3.10 EUR (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.62% (3.10 EUR)
Per equità:
2.33% (11.70 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 6
AUDNZD 2
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2
AUDNZD 3
NZDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -45
AUDNZD 601
NZDCAD 300
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.28 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.10 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.23 × 148
ICMarkets-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 104
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 171
ICMarketsSC-Live10
0.95 × 775
TradersWay-Live
2.33 × 3
RoboForex-ECN
2.71 × 381
Pepperstone-Edge07
3.00 × 26
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.47 × 19
PlaceATrade-Real-4
6.45 × 277
2026.01.12 22:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 12:26
Share of trading days is too low
2026.01.06 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 11:26
Share of trading days is too low
2026.01.06 11:26
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 14:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nr 7891 MT4
30USD al mese
1%
0
0
USD
507
EUR
2
100%
9
66%
93%
2.85
0.64
EUR
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.