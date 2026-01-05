シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Nr 7891 MT4
Barry Delhez

Nr 7891 MT4

Barry Delhez
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
3.28 EUR
最悪のトレード:
-1.73 EUR
総利益:
8.86 EUR (1 306 pips)
総損失:
-3.10 EUR (450 pips)
最大連続の勝ち:
6 (8.86 EUR)
最大連続利益:
8.86 EUR (6)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
93.32%
最大入金額:
1.87%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.86
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
9 (100.00%)
プロフィットファクター:
2.86
期待されたペイオフ:
0.64 EUR
平均利益:
1.48 EUR
平均損失:
-1.03 EUR
最大連続の負け:
3 (-3.10 EUR)
最大連続損失:
-3.10 EUR (3)
月間成長:
1.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.10 EUR
最大の:
3.10 EUR (0.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.62% (3.10 EUR)
エクイティによる:
2.33% (11.70 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 6
AUDNZD 2
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 2
AUDNZD 3
NZDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD -45
AUDNZD 601
NZDCAD 300
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.28 EUR
最悪のトレード: -2 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +8.86 EUR
最大連続損失: -3.10 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.23 × 148
ICMarkets-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 104
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 171
ICMarketsSC-Live10
0.95 × 775
TradersWay-Live
2.33 × 3
RoboForex-ECN
2.71 × 381
Pepperstone-Edge07
3.00 × 26
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.47 × 19
PlaceATrade-Real-4
6.45 × 277
レビューなし
2026.01.12 22:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 12:26
Share of trading days is too low
2026.01.06 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 11:26
Share of trading days is too low
2026.01.06 11:26
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 14:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
