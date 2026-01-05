- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
3.28 EUR
最悪のトレード:
-1.73 EUR
総利益:
8.86 EUR (1 306 pips)
総損失:
-3.10 EUR (450 pips)
最大連続の勝ち:
6 (8.86 EUR)
最大連続利益:
8.86 EUR (6)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
93.32%
最大入金額:
1.87%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.86
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
9 (100.00%)
プロフィットファクター:
2.86
期待されたペイオフ:
0.64 EUR
平均利益:
1.48 EUR
平均損失:
-1.03 EUR
最大連続の負け:
3 (-3.10 EUR)
最大連続損失:
-3.10 EUR (3)
月間成長:
1.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.10 EUR
最大の:
3.10 EUR (0.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.62% (3.10 EUR)
エクイティによる:
2.33% (11.70 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-45
|AUDNZD
|601
|NZDCAD
|300
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.28 EUR
最悪のトレード: -2 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +8.86 EUR
最大連続損失: -3.10 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
507
EUR
EUR
2
100%
9
66%
93%
2.85
0.64
EUR
EUR
2%
1:500