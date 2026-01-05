SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Nr 7891 MT4
Barry Delhez

Nr 7891 MT4

Barry Delhez
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 1%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
6 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
3 (33.33%)
Mejor transacción:
3.28 EUR
Peor transacción:
-1.73 EUR
Beneficio Bruto:
8.86 EUR (1 306 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.10 EUR (450 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (8.86 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
8.86 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
93.32%
Carga máxima del depósito:
1.87%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.86
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
9 (100.00%)
Factor de Beneficio:
2.86
Beneficio Esperado:
0.64 EUR
Beneficio medio:
1.48 EUR
Pérdidas medias:
-1.03 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-3.10 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.10 EUR (3)
Crecimiento al mes:
1.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.10 EUR
Máxima:
3.10 EUR (0.62%)
Reducción relativa:
De balance:
0.62% (3.10 EUR)
De fondos:
2.33% (11.70 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 6
AUDNZD 2
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 2
AUDNZD 3
NZDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD -45
AUDNZD 601
NZDCAD 300
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.28 EUR
Peor transacción: -2 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +8.86 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3.10 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.23 × 148
ICMarkets-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 104
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 171
ICMarketsSC-Live10
0.95 × 775
TradersWay-Live
2.33 × 3
RoboForex-ECN
2.71 × 381
Pepperstone-Edge07
3.00 × 26
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.47 × 19
PlaceATrade-Real-4
6.45 × 277
No hay comentarios
2026.01.12 22:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 12:26
Share of trading days is too low
2026.01.06 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 11:26
Share of trading days is too low
2026.01.06 11:26
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 14:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.