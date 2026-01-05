- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
6 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
3 (33.33%)
Mejor transacción:
3.28 EUR
Peor transacción:
-1.73 EUR
Beneficio Bruto:
8.86 EUR (1 306 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.10 EUR (450 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (8.86 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
8.86 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
93.32%
Carga máxima del depósito:
1.87%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.86
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
9 (100.00%)
Factor de Beneficio:
2.86
Beneficio Esperado:
0.64 EUR
Beneficio medio:
1.48 EUR
Pérdidas medias:
-1.03 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-3.10 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.10 EUR (3)
Crecimiento al mes:
1.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.10 EUR
Máxima:
3.10 EUR (0.62%)
Reducción relativa:
De balance:
0.62% (3.10 EUR)
De fondos:
2.33% (11.70 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|-45
|AUDNZD
|601
|NZDCAD
|300
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.28 EUR
Peor transacción: -2 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +8.86 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3.10 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
507
EUR
EUR
2
100%
9
66%
93%
2.85
0.64
EUR
EUR
2%
1:500