Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
3.28 EUR
Pior negociação:
-1.73 EUR
Lucro bruto:
8.86 EUR (1 306 pips)
Perda bruta:
-3.10 EUR (450 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (8.86 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
8.86 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
93.32%
Depósito máximo carregado:
1.87%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.86
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
9 (100.00%)
Fator de lucro:
2.86
Valor esperado:
0.64 EUR
Lucro médio:
1.48 EUR
Perda média:
-1.03 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-3.10 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3.10 EUR (3)
Crescimento mensal:
1.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.10 EUR
Máximo:
3.10 EUR (0.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.62% (3.10 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.33% (11.70 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-45
|AUDNZD
|601
|NZDCAD
|300
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.28 EUR
Pior negociação: -2 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +8.86 EUR
Máxima perda consecutiva: -3.10 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
507
EUR
EUR
2
100%
9
66%
93%
2.85
0.64
EUR
EUR
2%
1:500