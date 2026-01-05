SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Nr 7891 MT4
Barry Delhez

Nr 7891 MT4

Barry Delhez
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 1%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
3.28 EUR
Pior negociação:
-1.73 EUR
Lucro bruto:
8.86 EUR (1 306 pips)
Perda bruta:
-3.10 EUR (450 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (8.86 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
8.86 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
93.32%
Depósito máximo carregado:
1.87%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.86
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
9 (100.00%)
Fator de lucro:
2.86
Valor esperado:
0.64 EUR
Lucro médio:
1.48 EUR
Perda média:
-1.03 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-3.10 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3.10 EUR (3)
Crescimento mensal:
1.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.10 EUR
Máximo:
3.10 EUR (0.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.62% (3.10 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.33% (11.70 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 6
AUDNZD 2
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 2
AUDNZD 3
NZDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD -45
AUDNZD 601
NZDCAD 300
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.28 EUR
Pior negociação: -2 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +8.86 EUR
Máxima perda consecutiva: -3.10 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.23 × 148
ICMarkets-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 104
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 171
ICMarketsSC-Live10
0.95 × 775
TradersWay-Live
2.33 × 3
RoboForex-ECN
2.71 × 381
Pepperstone-Edge07
3.00 × 26
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.47 × 19
PlaceATrade-Real-4
6.45 × 277
Sem comentários
2026.01.12 22:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 12:26
Share of trading days is too low
2026.01.06 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 11:26
Share of trading days is too low
2026.01.06 11:26
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 14:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
