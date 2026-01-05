- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
3.28 EUR
Худший трейд:
-1.73 EUR
Общая прибыль:
8.86 EUR (1 306 pips)
Общий убыток:
-3.10 EUR (450 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.86 EUR)
Макс. прибыль в серии:
8.86 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
93.32%
Макс. загрузка депозита:
1.87%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.86
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
9 (100.00%)
Профит фактор:
2.86
Мат. ожидание:
0.64 EUR
Средняя прибыль:
1.48 EUR
Средний убыток:
-1.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.10 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3.10 EUR (3)
Прирост в месяц:
1.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.10 EUR
Максимальная:
3.10 EUR (0.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.62% (3.10 EUR)
По эквити:
2.33% (11.70 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-45
|AUDNZD
|601
|NZDCAD
|300
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Лучший трейд: +3.28 EUR
Худший трейд: -2 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +8.86 EUR
Макс. убыток в серии: -3.10 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
