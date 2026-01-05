СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Nr 7891 MT4
Barry Delhez

Nr 7891 MT4

Barry Delhez
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
3.28 EUR
Худший трейд:
-1.73 EUR
Общая прибыль:
8.86 EUR (1 306 pips)
Общий убыток:
-3.10 EUR (450 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.86 EUR)
Макс. прибыль в серии:
8.86 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
93.32%
Макс. загрузка депозита:
1.87%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.86
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
9 (100.00%)
Профит фактор:
2.86
Мат. ожидание:
0.64 EUR
Средняя прибыль:
1.48 EUR
Средний убыток:
-1.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.10 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3.10 EUR (3)
Прирост в месяц:
1.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.10 EUR
Максимальная:
3.10 EUR (0.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.62% (3.10 EUR)
По эквити:
2.33% (11.70 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 6
AUDNZD 2
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 2
AUDNZD 3
NZDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -45
AUDNZD 601
NZDCAD 300
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.28 EUR
Худший трейд: -2 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +8.86 EUR
Макс. убыток в серии: -3.10 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.23 × 148
ICMarkets-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 104
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 171
ICMarketsSC-Live10
0.95 × 775
TradersWay-Live
2.33 × 3
RoboForex-ECN
2.71 × 381
Pepperstone-Edge07
3.00 × 26
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.47 × 19
PlaceATrade-Real-4
6.45 × 277
Нет отзывов
2026.01.12 22:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 12:26
Share of trading days is too low
2026.01.06 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 11:26
Share of trading days is too low
2026.01.06 11:26
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 14:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nr 7891 MT4
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
507
EUR
2
100%
9
66%
93%
2.85
0.64
EUR
2%
1:500
Копировать

