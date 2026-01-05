리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live06 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.23 × 148 ICMarkets-Live03 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live32 0.35 × 104 ICMarketsSC-Live33 0.53 × 171 ICMarketsSC-Live10 0.95 × 775 TradersWay-Live 2.33 × 3 RoboForex-ECN 2.71 × 381 Pepperstone-Edge07 3.00 × 26 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 5.47 × 19 PlaceATrade-Real-4 6.45 × 277