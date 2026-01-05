- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
3.28 EUR
최악의 거래:
-1.73 EUR
총 수익:
8.86 EUR (1 306 pips)
총 손실:
-3.10 EUR (450 pips)
연속 최대 이익:
6 (8.86 EUR)
연속 최대 이익:
8.86 EUR (6)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
93.32%
최대 입금량:
1.87%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.86
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
9 (100.00%)
수익 요인:
2.86
기대수익:
0.64 EUR
평균 이익:
1.48 EUR
평균 손실:
-1.03 EUR
연속 최대 손실:
3 (-3.10 EUR)
연속 최대 손실:
-3.10 EUR (3)
월별 성장률:
1.15%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.10 EUR
최대한의:
3.10 EUR (0.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.62% (3.10 EUR)
자본금별:
2.33% (11.70 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-45
|AUDNZD
|601
|NZDCAD
|300
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.28 EUR
최악의 거래: -2 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +8.86 EUR
연속 최대 손실: -3.10 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
507
EUR
EUR
2
100%
9
66%
93%
2.85
0.64
EUR
EUR
2%
1:500