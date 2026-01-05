SinyallerBölümler
Yeoh Kian Hui

Axis Trend Grid Signal

Yeoh Kian Hui
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 80%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 384
Kârla kapanan işlemler:
1 354 (97.83%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (2.17%)
En iyi işlem:
235.06 USD
En kötü işlem:
-312.96 USD
Brüt kâr:
43 271.16 USD (2 309 258 pips)
Brüt zarar:
-2 231.23 USD (52 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
948 (30 866.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30 866.77 USD (948)
Sharpe oranı:
1.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.72%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
39.06
Alış işlemleri:
1 384 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
19.39
Beklenen getiri:
29.65 USD
Ortalama kâr:
31.96 USD
Ortalama zarar:
-74.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-918.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-918.64 USD (3)
Aylık büyüme:
1.54%
Yıllık tahmin:
18.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 050.79 USD (1.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.06% (1 050.79 USD)
Varlığa göre:
6.60% (8 636.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 1005
NDAQ100 379
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 31K
NDAQ100 10K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 494K
NDAQ100 1.9M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +235.06 USD
En kötü işlem: -313 USD
Maksimum ardışık kazanç: 948
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +30 866.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -918.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets1-Global" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account. 

XAUUSD: 0.08 Lot

NAS100: 0.02 Lot

İnceleme yok
