Trades insgesamt:
1 384
Gewinntrades:
1 354 (97.83%)
Verlusttrades:
30 (2.17%)
Bester Trade:
235.06 USD
Schlechtester Trade:
-312.96 USD
Bruttoprofit:
43 271.16 USD (2 309 258 pips)
Bruttoverlust:
-2 231.23 USD (52 558 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
948 (30 866.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30 866.77 USD (948)
Sharpe Ratio:
1.47
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.72%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
93
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
39.06
Long-Positionen:
1 384 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
19.39
Mathematische Gewinnerwartung:
29.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-918.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-918.64 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.54%
Jahresprognose:
18.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 050.79 USD (1.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.06% (1 050.79 USD)
Kapital:
6.60% (8 636.61 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|1005
|NDAQ100
|379
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|31K
|NDAQ100
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|494K
|NDAQ100
|1.9M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +235.06 USD
Schlechtester Trade: -313 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 948
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30 866.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -918.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Global" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account.
XAUUSD: 0.08 Lot
NAS100: 0.02 Lot
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
80%
0
0
USD
USD
131K
USD
USD
22
100%
1 384
97%
100%
19.39
29.65
USD
USD
7%
1:100