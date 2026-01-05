SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Axis Trend Grid Signal
Yeoh Kian Hui

Axis Trend Grid Signal

Yeoh Kian Hui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 80%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 384
Gewinntrades:
1 354 (97.83%)
Verlusttrades:
30 (2.17%)
Bester Trade:
235.06 USD
Schlechtester Trade:
-312.96 USD
Bruttoprofit:
43 271.16 USD (2 309 258 pips)
Bruttoverlust:
-2 231.23 USD (52 558 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
948 (30 866.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30 866.77 USD (948)
Sharpe Ratio:
1.47
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.72%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
93
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
39.06
Long-Positionen:
1 384 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
19.39
Mathematische Gewinnerwartung:
29.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-918.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-918.64 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.54%
Jahresprognose:
18.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 050.79 USD (1.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.06% (1 050.79 USD)
Kapital:
6.60% (8 636.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 1005
NDAQ100 379
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 31K
NDAQ100 10K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 494K
NDAQ100 1.9M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +235.06 USD
Schlechtester Trade: -313 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 948
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30 866.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -918.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Global" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account. 

XAUUSD: 0.08 Lot

NAS100: 0.02 Lot

Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.