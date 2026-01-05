СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Axis Trend Grid Signal
Yeoh Kian Hui

Axis Trend Grid Signal

Yeoh Kian Hui
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 79%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 368
Прибыльных трейдов:
1 339 (97.88%)
Убыточных трейдов:
29 (2.12%)
Лучший трейд:
235.06 USD
Худший трейд:
-312.96 USD
Общая прибыль:
42 753.22 USD (2 295 605 pips)
Общий убыток:
-2 191.95 USD (52 068 pips)
Макс. серия выигрышей:
948 (30 866.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
30 866.77 USD (948)
Коэффициент Шарпа:
1.47
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.72%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
84
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
38.60
Длинных трейдов:
1 368 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
19.50
Мат. ожидание:
29.65 USD
Средняя прибыль:
31.93 USD
Средний убыток:
-75.58 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-918.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-918.64 USD (3)
Прирост в месяц:
1.17%
Годовой прогноз:
14.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 050.79 USD (1.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.06% (1 050.79 USD)
По эквити:
6.60% (8 636.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 993
NDAQ100 375
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 30K
NDAQ100 10K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 489K
NDAQ100 1.8M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +235.06 USD
Худший трейд: -313 USD
Макс. серия выигрышей: 948
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +30 866.77 USD
Макс. убыток в серии: -918.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account. 

XAUUSD: 0.08 Lot

NAS100: 0.02 Lot

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Axis Trend Grid Signal
300 USD в месяц
79%
0
0
USD
131K
USD
22
100%
1 368
97%
100%
19.50
29.65
USD
7%
1:100
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.