- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 368
Прибыльных трейдов:
1 339 (97.88%)
Убыточных трейдов:
29 (2.12%)
Лучший трейд:
235.06 USD
Худший трейд:
-312.96 USD
Общая прибыль:
42 753.22 USD (2 295 605 pips)
Общий убыток:
-2 191.95 USD (52 068 pips)
Макс. серия выигрышей:
948 (30 866.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
30 866.77 USD (948)
Коэффициент Шарпа:
1.47
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.72%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
84
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
38.60
Длинных трейдов:
1 368 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
19.50
Мат. ожидание:
29.65 USD
Средняя прибыль:
31.93 USD
Средний убыток:
-75.58 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-918.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-918.64 USD (3)
Прирост в месяц:
1.17%
Годовой прогноз:
14.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 050.79 USD (1.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.06% (1 050.79 USD)
По эквити:
6.60% (8 636.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|993
|NDAQ100
|375
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|30K
|NDAQ100
|10K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|489K
|NDAQ100
|1.8M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +235.06 USD
Худший трейд: -313 USD
Макс. серия выигрышей: 948
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +30 866.77 USD
Макс. убыток в серии: -918.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account.
XAUUSD: 0.08 Lot
NAS100: 0.02 Lot
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
79%
0
0
USD
USD
131K
USD
USD
22
100%
1 368
97%
100%
19.50
29.65
USD
USD
7%
1:100